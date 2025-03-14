Tuyển Tư vấn đầu tư Công ty Merchize làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Merchize
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công ty Merchize

Tư vấn đầu tư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn đầu tư Tại Công ty Merchize

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà CT1B Mon City, phố Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Tư vấn đầu tư Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
- Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất tại Nhà máy của công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Tổ chức phân công công việc, đôn đốc, giám sát các bộ phận đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo tiêu chuẩn;
- Xây dựng chiến lược phát triển của toàn bộ khối sản xuất theo các chương trình ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;
- Lập kế hoạch sản xuất và tổ chức công việc theo quy trình công nghệ, đơn đặt hàng, kế hoạch sản xuất hàng tháng, hàng quý;
- Báo cáo tình hình sản xuất của Nhà máy theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty;
- Nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật mới ứng dụng trong sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm;
- Quản lý toàn bộ máy móc, vật tư, thiết bị, thành phẩm, bán thành phẩm, kho bãi, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý nhà máy;
- Chủ động xây dựng, triển khai và đề xuất biện pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu suất hoạt động của Nhà máy;
- Quản lý tài chính và kiểm soát chi phí trong phạm vi, thẩm quyền được giao;
- Lập kế hoạch, mục tiêu hoạt động của Nhà máy thỏa mãn mục tiêu hoạt động của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Merchize Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Merchize

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Merchize

Công ty Merchize

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Sảnh thương mại, Tòa nhà CT1B, HD Mon, Nguyễn Cơ Thạch, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

