Tuyển Tư vấn đầu tư Công ty Merchize làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

- Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất tại Nhà máy của công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Tổ chức phân công công việc, đôn đốc, giám sát các bộ phận đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo tiêu chuẩn;

- Xây dựng chiến lược phát triển của toàn bộ khối sản xuất theo các chương trình ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;

- Lập kế hoạch sản xuất và tổ chức công việc theo quy trình công nghệ, đơn đặt hàng, kế hoạch sản xuất hàng tháng, hàng quý;

- Báo cáo tình hình sản xuất của Nhà máy theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty;

- Nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật mới ứng dụng trong sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm;

- Quản lý toàn bộ máy móc, vật tư, thiết bị, thành phẩm, bán thành phẩm, kho bãi, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý nhà máy;

- Chủ động xây dựng, triển khai và đề xuất biện pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu suất hoạt động của Nhà máy;

- Quản lý tài chính và kiểm soát chi phí trong phạm vi, thẩm quyền được giao;

- Lập kế hoạch, mục tiêu hoạt động của Nhà máy thỏa mãn mục tiêu hoạt động của Công ty.