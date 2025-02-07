Tuyển Tư vấn đầu tư Kirin CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn đầu tư Tại Kirin CAPITAL
- Hà Nội: Tòa TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Tư vấn đầu tư Với Mức Lương Thỏa thuận
A. Mô tả công việc
- Xây dựng và thực hiện chiến lược đầu tư trên thị trường chứng khoán dựa trên khẩu vị rủi ro, mục tiêu đầu tư của khách hàng và điều kiện thị trường.
- Theo dõi, quản lý và điều chỉnh danh mục đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro và đối đa lợi nhuận.
- Báo cáo định kỳ hiệu suất đầu tư cho ban lãnh đạo hoặc khách hàng.
- Giữ mối quan hệ tốt đẹp/đảm bảo sự kết nối, trao đổi thường xuyên với cấp lãnh đạo và đối tác/khách hàng; hiểu rõ nhu cầu đầu tư của lãnh đạo hoặc khách hàng, cung cấp các khuyến nghị chuyên môn.
- Đào tạo chuyên môn và cung cấp nguồn lực/ tài nguyên ngành cho đội ngũ chuyên viên nghiên cứu.
- Thúc đẩy tinh thần làm việc, trách nhiệm và sự hợp tác trong đội ngũ nghiên cứu và quản lý danh mục đầu tư.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Nền tảng học vấn：
Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Tài chính, Kinh tế, Kế toán hoặc các ngành liên quan.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Quản lý quỹ, chứng chỉ CFA,...
2. Kinh nghiệm：
Tại Kirin CAPITAL Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kirin CAPITAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
