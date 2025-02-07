Tuyển Tư vấn đầu tư Kirin CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

A. Mô tả công việc

- Xây dựng và thực hiện chiến lược đầu tư trên thị trường chứng khoán dựa trên khẩu vị rủi ro, mục tiêu đầu tư của khách hàng và điều kiện thị trường.

- Theo dõi, quản lý và điều chỉnh danh mục đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro và đối đa lợi nhuận.

- Báo cáo định kỳ hiệu suất đầu tư cho ban lãnh đạo hoặc khách hàng.

- Giữ mối quan hệ tốt đẹp/đảm bảo sự kết nối, trao đổi thường xuyên với cấp lãnh đạo và đối tác/khách hàng; hiểu rõ nhu cầu đầu tư của lãnh đạo hoặc khách hàng, cung cấp các khuyến nghị chuyên môn.

- Đào tạo chuyên môn và cung cấp nguồn lực/ tài nguyên ngành cho đội ngũ chuyên viên nghiên cứu.

- Thúc đẩy tinh thần làm việc, trách nhiệm và sự hợp tác trong đội ngũ nghiên cứu và quản lý danh mục đầu tư.