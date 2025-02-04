Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Toàn Cầu (GP. INVEST) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 tòa nhà Trường Thịnh – Tràng An Complex – Số 1 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN

Mô Tả Công Việc

• Rà soát hồ sơ quy hoạch, đấu nối mạng viễn thông.

• Lên ý tưởng thiết kế các hạng mục điện nhẹ: thông tin liên lạc, Tel, Lan, báo cháy, …

• Lập, rà soát nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế xây dựng đối với các hạng mục cơ điện.

• Kiểm soát chất lượng khảo sát, thiết kế các hạng mục điện.

• Phối hợp chuẩn bị các hồ sơ thỏa thuận đấu nối mạng viễn thông, thẩm duyệt PCCC.

• Tham gia lập quản lý dự toán chi phí các hạng mục điện nhẹ.

• Tham gia lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ chào thầu.

• Tham gia quản lý hợp đồng, phối hợp triển khai hồ sơ thiết kế, tham gia xử lý hiện trường.

• Tham gia nghiệm thu PCCC.

• Phối hợp chuyên môn, đánh giá chất lượng hệ thống cơ điện vận hành, đề xuất phương án bảo trì, sửa chữa.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành: Kỹ thuật Điện, điện tử, viễn thông, điều khiển học, tự động hóa.

• Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm thuộc tổ chức tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát hoặc nhà thầu thi công cơ điện…

• Am hiểu bản vẽ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn, quy phạm về các hệ thống thiết bị điện nhẹ.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Toàn Cầu (GP. INVEST) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Toàn Cầu (GP. INVEST)

