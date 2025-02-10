Tuyển Tư vấn đầu tư Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ha Noi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Tư vấn đầu tư Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc

• Đánh giá danh mục đầu tư hiện tại của MB và đề xuất các phương án tái cấu trúc danh mục, phục vụ cho hoạt động xây dựng định hướng chiến lược đầu tư.

• Thu thập dữ liệu cần thiết phục vụ cho quá trình xây dựng chính sách hoạt động đầu tư.

• Quản lý giám sát thường xuyên đối với các khoản đầu tư thuộc danh mục được phân giao quản lý.

• Thực hiện các báo cáo định kỳ về danh mục.

• Triển khai các đề án tái cấu trúc, M&A theo phê duyệt.

• Lập báo cáo rà soát, đánh giá, tham mưu cho HĐQT đối với các đề xuất đầu tư của các CTTV, đơn vị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học các Chuyên ngành: Kinh tế Đầu tư, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, ...

• Ưu tiên ứng viên có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính/ Đầu tư.

• Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ: CFA, FRM.

• Trình độ tiếng Anh: TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương.

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

