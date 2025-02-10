Tuyển Tư vấn đầu tư Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tư vấn đầu tư Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Tư vấn đầu tư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn đầu tư Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ha Noi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Tư vấn đầu tư Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
• Đánh giá danh mục đầu tư hiện tại của MB và đề xuất các phương án tái cấu trúc danh mục, phục vụ cho hoạt động xây dựng định hướng chiến lược đầu tư.
• Thu thập dữ liệu cần thiết phục vụ cho quá trình xây dựng chính sách hoạt động đầu tư.
• Quản lý giám sát thường xuyên đối với các khoản đầu tư thuộc danh mục được phân giao quản lý.
• Thực hiện các báo cáo định kỳ về danh mục.
• Triển khai các đề án tái cấu trúc, M&A theo phê duyệt.
• Lập báo cáo rà soát, đánh giá, tham mưu cho HĐQT đối với các đề xuất đầu tư của các CTTV, đơn vị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học các Chuyên ngành: Kinh tế Đầu tư, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, ...
• Ưu tiên ứng viên có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính/ Đầu tư.
• Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ: CFA, FRM.
• Trình độ tiếng Anh: TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương.

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 19th – MB Building,18 Le Van Luong Str., Cau Giay Dist. Hanoi, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

