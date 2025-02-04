Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty CP Tập Đoàn Everland làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Tham mưu và đề xuất về định hướng quy hoạch, kiến trúc và sản phẩm bất động sản phù hợp với thị trường và chiến lược phát triển của Tập đoàn;

- Rà soát, kiểm tra Quy hoạch dự kiến và lập kế hoạch triển khai, thực hiện thủ tục pháp lý về Quy hoạch với các dự án được lựa chọn đầu tư.

- Theo dõi và phối hợp làm việc với các CQNN, chính quyền địa phương và Ban QLTK để đảm bảo sự phù hợp các quy hoạch dự án của Tập đoàn với các quy hoạch cấp trên (QH chung, QH phân khu, ...)

- Phối hợp với Ban QLTK triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động khảo sát địa hình, công tác quy hoạch các dự án của Tập đoàn.

- Phối hợp với Ban QLTK làm việc với các cơ quan Nhà nước để thẩm định, phê duyệt các đồ án Quy hoạch của Tập đoàn

- Quản lý và tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, bao gồm hướng dẫn tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây dựng, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng.

- Thiết lập, xây dựng và duy trì và phát triển mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước, với cơ quan chính quyền địa phương.

- Cập nhật các quy định của pháp luật về phạm vi công việc liên quan.