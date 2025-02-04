Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty CP Tập Đoàn Everland làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty CP Tập Đoàn Everland làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty CP Tập Đoàn Everland
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty CP Tập Đoàn Everland

Tư vấn đầu tư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn đầu tư Tại Công Ty CP Tập Đoàn Everland

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà 97

- 99 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Tư vấn đầu tư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham mưu và đề xuất về định hướng quy hoạch, kiến trúc và sản phẩm bất động sản phù hợp với thị trường và chiến lược phát triển của Tập đoàn;
- Rà soát, kiểm tra Quy hoạch dự kiến và lập kế hoạch triển khai, thực hiện thủ tục pháp lý về Quy hoạch với các dự án được lựa chọn đầu tư.
- Theo dõi và phối hợp làm việc với các CQNN, chính quyền địa phương và Ban QLTK để đảm bảo sự phù hợp các quy hoạch dự án của Tập đoàn với các quy hoạch cấp trên (QH chung, QH phân khu, ...)
- Phối hợp với Ban QLTK triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động khảo sát địa hình, công tác quy hoạch các dự án của Tập đoàn.
- Phối hợp với Ban QLTK làm việc với các cơ quan Nhà nước để thẩm định, phê duyệt các đồ án Quy hoạch của Tập đoàn
- Quản lý và tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, bao gồm hướng dẫn tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây dựng, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng.
- Thiết lập, xây dựng và duy trì và phát triển mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước, với cơ quan chính quyền địa phương.
- Cập nhật các quy định của pháp luật về phạm vi công việc liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty CP Tập Đoàn Everland Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tập Đoàn Everland

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Tập Đoàn Everland

Công Ty CP Tập Đoàn Everland

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

