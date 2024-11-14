Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Tư vấn API làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn và chốt khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn du học của Công ty;

Chủ động tiếp cận khách hàng (học sinh và phụ huynh) qua các kênh trực tiếp, gián tiếp;

Tư vấn các dịch vụ bổ sung như cải thiện tiếng Anh, đánh giá hành vi Extended DISC, hỗ trợ xin visa, ...

Theo dõi và đạt chỉ tiêu bán hàng thông qua việc quản lý nguồn khách hàng tiềm năng, chuyển đổi thành hợp đồng dịch vụ;

Duy trì tương tác với khách hàng, đảm bảo hỗ trợ dịch vụ kịp thời và xây dựng mối quan hệ lâu dài;

Phối hợp với đội ngũ marketing để hoàn thiện thông điệp và chiến dịch quảng bá dựa trên phản hồi của khách hàng và xu hướng thị trường;

Lập kế hoạch tăng trưởng cùng Ban Giám đốc công ty;

Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh liên quan khác.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trình độ Đại học và chứng chỉ tiếng Anh tương đương B2;

Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm tư vấn du học hoặc ngành liên quan;

Kỹ năng sale và giao tiếp; khả năng chốt deal xuất sắc;

Hiểu biết về du học Ireland, New Zealand, Phần Lan là lợi thế.

Tại Công ty TNHH Tư vấn API Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 7 - 9 triệu đồng, tổng thu nhập 1 tháng trên 15 triệu;

Cơ hội thăng tiến và thu nhập tốt nếu gắn bó lâu dài;

Được đào tạo chuyên sâu về du học các quốc gia New Zealand, Ireland, Phần Lan

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn API

