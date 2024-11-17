Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH VIETNAM STAY TRAVEL AND SERVICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 100 Triệu

Mức lương 8 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 109A Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 8 - 100 Triệu

- Trở thành đại diện Tư Vấn Viên của công ty, trình bày tư vấn cho khách hàng các sản phẩm về dịch vụ và du lịch mà công ty đang cung cấp

- Chăm sóc danh sách khách hàng tiềm năng của công ty, hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng

- Kết hợp với các bộ phận khác trong công ty thực hiện việc chăm sóc khách hàng

- Làm việc tại văn phòng, không phải đi thị trường.

Với Mức Lương 8 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ tuổi từ 20-27

- Ưu tiên ứng viên tự tin giao tiếp và yêu thích du lịch

- Ưu tiên ứng viên có ngoại hình và kinh nghiệm tư vấn

- Kinh nghiệm làm việc trong ngành du lịch hoặc timeshare, kinh nghiệm sales/ tư vấn/ bán hàng là một lợi thế, tuy nhiên, không bắt buộc

- Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản (có lương) khi bắt đầu công việc

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, có trách nhiệm.

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH VIETNAM STAY TRAVEL AND SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản 8 triệu + hoa hồng (trung bình 10-40 triệu/hợp đồng) + thưởng quý, thưởng năm. => Thu nhập trung bình trên 25 triệu/tháng và tăng không giới hạn theo năng lực

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng

• Liên hoan, du lịch theo tháng , quý, năm

• Được tham gia các hoạt động cộng đồng, thường xuyên được trải nghiệm các sản phẩm du lịch 5 sao trên khắp cả nước theo các chiến dịch của công ty

• Được đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn trong suốt quá trình làm việc. Thường xuyên được hợp tác với các Tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH VIETNAM STAY TRAVEL AND SERVICES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin