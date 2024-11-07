Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD CLICK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD CLICK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD CLICK
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD CLICK

Tư vấn/Phân tích chuyên môn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD CLICK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10, Tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào các dự án tư vấn và đào tạo trong lĩnh vực Quản trị nhân sự, Phát triển tổ chức và Chiến lược kinh doanh
Viết bài, nghiên cứu chuyên sâu về các chủ đề quản trị và chiến lược doanh nghiệp, đóng góp vào kho tài liệu chuyên môn của công ty
Thu thập, phân tích thông tin từ khách hàng và xử lý số liệu khảo sát để đưa ra báo cáo kết quả đánh giá
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, hỗ trợ các hoạt động điều phối dự án và theo dõi tiến độ
Tham gia trực tiếp hỗ trợ các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng chuyên môn và tư vấn trong các dự án thực tế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cử nhân các ngành Ngoại ngữ, khối Xã hội, Kinh tế hoặc các ngành liên quan; có kinh nghiệm từ 1-3 năm làm việc ở các vị trí trong phòng Nhân sự hoặc ISO
Ứng viên tốt nghiệp thạc sĩ trong và ngoài nước; tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn quản lý doanh nghiệp là lợi thế
Kỹ năng nghiên cứu, phân tích và giải quyết vấn đề nhanh
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và kết nối khách hàng tốt
Thành thạo tin học văn phòng và có khả năng học nhanh các công cụ mới
Kỹ năng tiếng Anh (đọc hiểu, giao tiếp) tốt

Tại Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD CLICK Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, tạo điều kiện tối đa phát huy năng lực của các thành viên
Được học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực quản trị cùng với các chuyên gia quản trị hàng đầu
Được hướng dẫn, đào tạo phát triển các kiến thức với lộ trình trở thành chuyên gia cao cấp
Lương thưởng: Thỏa đáng với sự nỗ lực của từng cá nhân
Hưởng đầy đủ chế độ khác theo quy định: Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật, lương tháng 13, nghỉ phép theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD CLICK

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD CLICK

Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD CLICK

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1021, Tầng 10, Toà nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

