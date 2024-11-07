Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD CLICK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD CLICK
- Hà Nội: Tầng 10, Tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia vào các dự án tư vấn và đào tạo trong lĩnh vực Quản trị nhân sự, Phát triển tổ chức và Chiến lược kinh doanh
Viết bài, nghiên cứu chuyên sâu về các chủ đề quản trị và chiến lược doanh nghiệp, đóng góp vào kho tài liệu chuyên môn của công ty
Thu thập, phân tích thông tin từ khách hàng và xử lý số liệu khảo sát để đưa ra báo cáo kết quả đánh giá
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, hỗ trợ các hoạt động điều phối dự án và theo dõi tiến độ
Tham gia trực tiếp hỗ trợ các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng chuyên môn và tư vấn trong các dự án thực tế
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên tốt nghiệp thạc sĩ trong và ngoài nước; tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn quản lý doanh nghiệp là lợi thế
Kỹ năng nghiên cứu, phân tích và giải quyết vấn đề nhanh
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và kết nối khách hàng tốt
Thành thạo tin học văn phòng và có khả năng học nhanh các công cụ mới
Kỹ năng tiếng Anh (đọc hiểu, giao tiếp) tốt
Tại Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD CLICK Thì Được Hưởng Những Gì
Được học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực quản trị cùng với các chuyên gia quản trị hàng đầu
Được hướng dẫn, đào tạo phát triển các kiến thức với lộ trình trở thành chuyên gia cao cấp
Lương thưởng: Thỏa đáng với sự nỗ lực của từng cá nhân
Hưởng đầy đủ chế độ khác theo quy định: Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật, lương tháng 13, nghỉ phép theo quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD CLICK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
