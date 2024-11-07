Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD CLICK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, Tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào các dự án tư vấn và đào tạo trong lĩnh vực Quản trị nhân sự, Phát triển tổ chức và Chiến lược kinh doanh

Viết bài, nghiên cứu chuyên sâu về các chủ đề quản trị và chiến lược doanh nghiệp, đóng góp vào kho tài liệu chuyên môn của công ty

Thu thập, phân tích thông tin từ khách hàng và xử lý số liệu khảo sát để đưa ra báo cáo kết quả đánh giá

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, hỗ trợ các hoạt động điều phối dự án và theo dõi tiến độ

Tham gia trực tiếp hỗ trợ các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng chuyên môn và tư vấn trong các dự án thực tế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cử nhân các ngành Ngoại ngữ, khối Xã hội, Kinh tế hoặc các ngành liên quan; có kinh nghiệm từ 1-3 năm làm việc ở các vị trí trong phòng Nhân sự hoặc ISO

Ứng viên tốt nghiệp thạc sĩ trong và ngoài nước; tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn quản lý doanh nghiệp là lợi thế

Kỹ năng nghiên cứu, phân tích và giải quyết vấn đề nhanh

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và kết nối khách hàng tốt

Thành thạo tin học văn phòng và có khả năng học nhanh các công cụ mới

Kỹ năng tiếng Anh (đọc hiểu, giao tiếp) tốt

Tại Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD CLICK Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, tạo điều kiện tối đa phát huy năng lực của các thành viên

Được học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực quản trị cùng với các chuyên gia quản trị hàng đầu

Được hướng dẫn, đào tạo phát triển các kiến thức với lộ trình trở thành chuyên gia cao cấp

Lương thưởng: Thỏa đáng với sự nỗ lực của từng cá nhân

Hưởng đầy đủ chế độ khác theo quy định: Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật, lương tháng 13, nghỉ phép theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD CLICK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin