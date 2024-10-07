Tuyển UI/UX Designer Công ty cổ phần công nghệ Betasoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 20 Triệu

Mức lương 0 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà AC số 3 ngõ 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 0 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm thiết kế và phát triển giao diện dành cho Mobile App.

Thiết kế giao diện người dùng hỗ trợ khả năng tương thích trên nhiều nền tảng và khả năng phản hồi giao diện người dùng.

Phối hợp với thành viên trong team để phân tích thị trường, hành vi người dùng,.. để tạo ra các thiết kế mang tính chi tiết cao.

Trao đổi ý tưởng, xây dựng quy trình thiết kế nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và logic thông qua storyboards, sitemaps, wireframes, flowcharts, prototypes...

Trình bày ý tưởng, sản phẩm một cách trực quan thông qua các công cụ hỗ trợ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 0 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 kinh nghiệm với việc thiết kế giao diện cho ứng dụng (UI/UX).

Có sản phẩm demo, ưu tiên đã có kinh nghiệm ngành Mobile App.

Có tư duy về mỹ thuật tốt, thích khám phá nghiên cứu những kỹ thuật mới.

Có khả năng sáng tạo, nắm bắt ý tưởng tốt, khả năng phân tích các mẫu thiết kế thành công và rút ra được kinh nghiệm.

Khả năng tự học trước sự thay đổi và cập nhật liên tục nhiều mẫu mã sản phẩm trend trên thị trường.

Có trách nhiệm với công việc, tuân thủ deadline, có tinh thần học hỏi biết tiếp thu ý kiến.

Có khả năng đáp ứng đa công việc (multitask), cởi mở và sẵn sàng học hỏi.

Tại Công ty cổ phần công nghệ Betasoft Thì Được Hưởng Những Gì

Review lương 2 lần/năm.

Hưởng lương tháng 13 hàng năm, thưởng dự án không giới hạn.

Được đào tạo bài bản cùng leader có nhiều năm kinh nghiệm trong phát triển mobile app.

Lộ trình phát triển bản thân rõ ràng, tham gia đào tạo chuyên môn để nâng cao năng lực. Có cơ hội thăng tiến lên làm Leader, PM.

Trải nghiệm dự án thách thức lớn.

Đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc trẻ trung năng động

Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch hàng năm, team building hàng quý, ăn uống cùng thành viên trong công ty trong các dịp Sinh nhật Công ty, 8/3, 20/10, Gala cuối năm,... Teabreak chiều thứ 5 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Betasoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin