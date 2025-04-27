Tuyển UI/UX Designer Công ty CP Fint Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà D'office, 28 Thành Thái, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện nghiên cứu và phân tích dữ liệu người dùng để xây dựng các persona.

Thực hiện phân tích đối thủ cạnh tranh và cập nhật các xu hướng thiết kế phù hợp cho công ty.

Thuyết trình thiết kế với các bên liên quan và chỉnh sửa nếu cần thiết.

Phối hợp, trao đổi với team dự án và các stakeholder liên quan để phân tích nhu cầu, tư vấn thiết kế phù hợp cho dự án.

Thiết kế giao diện (UI), wireframes, prototypes và mockups cho các dự án được phân công, điều chỉnh các thiết kế đảm bảo tính thẩm mĩ và trải nghiệm người dùng.

Xây dựng và duy trì hệ thống thiết kế dùng chung cho toàn công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan, ưu tiên các chuyên ngành về thiết kế đồ họa.

Ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí UI/UX designer.

Ưu tiên kinh nghiệm trong các dự án thiết kế luồng phức tạp, nhiều module.

Thành thạo sử dụng công cụ thiết kế như Figma, Ai, photoshop...

Hiểu biết về các nguyên tắc, phương pháp nghiên cứu thị trường.

Hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc thiết kế UI, thiết kế hình ảnh và thiết kế tương tác.

Hiểu biết cơ bản về HTML, CSS và JavaScript.

Giao tiếp tốt, giải quyết vấn đề linh hoạt.

Kỹ năng tự lập kế hoạch và triển khai công việc cá nhân.

Tư duy thẩm mĩ tốt, tính sáng tạo cao.

Kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, làm việc dưới áp lực cao.

Kỹ năng học hỏi, nghiên cứu các xu hướng mới.

Tại Công ty CP Fint Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn và các phụ cấp khác.

Chế độ thưởng các ngày lễ tết, thưởng cuối năm, thưởng hiệu quả dự án.

Các chế độ khác theo Luật quy định.

Đánh giá xét tăng lương định kì hàng năm theo năng lực.

Teambuilding 2 lần/năm, các hoạt động thể thao, giải trí gắn kết nội bộ hàng tuần như bóng đá, Bi-a, PES, Cờ tướng...

Cơ hội phát triển nhanh chóng lên các vị trí quản lý dự án của công ty.

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, năng động, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Làm việc với tinh thần tự chủ, được sáng tạo thiết kế và phát triển các sản phẩm.

Cơ hội tham gia vào các dự án sử dụng công nghệ mới với các bài toán đa dạng.

Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực cá nhân đa dạng và thường xuyên.

Văn hoá đọc sách, chia sẻ với các đồng nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Fint Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.