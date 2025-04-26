Tuyển UI/UX Designer Công ty cổ phần PayPay làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 34 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Thiết kế giao diện người dùng (UI): Tạo wireframe, mockup, prototype (low/high-fidelity) cho các nền tảng web hoặc mobile.

Phát triển hệ thống thiết kế: Phối hợp cùng Design Lead để xây dựng và duy trì Design System, đảm bảo sự đồng bộ xuyên suốt trong trải nghiệm người dùng.

Nghiên cứu và phân tích: Tham gia nghiên cứu người dùng, phân tích hành vi, đối thủ và xu hướng thiết kế mới để đề xuất giải pháp cải thiện.

Cộng tác đa chức năng: Làm việc chặt chẽ với BA, Product Owner và Developer để chuyển đổi flow và sơ đồ thông tin thành giao diện trực quan, dễ sử dụng.

Cải tiến trải nghiệm (UX): Dựa trên phản hồi thực tế và phân tích dữ liệu, liên tục đề xuất cải tiến UI/UX để nâng cao hiệu suất sản phẩm.

Hỗ trợ phát triển sản phẩm: Phối hợp cùng dev team trong quá trình triển khai, kiểm tra UI để đảm bảo chất lượng giao diện trên đa thiết bị.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1–2 năm kinh nghiệm thiết kế UI/UX cho sản phẩm số (web/app).

Thành thạo Figma và/hoặc các công cụ thiết kế tương đương (Sketch, Adobe XD…).

Hiểu sâu về các nguyên tắc thiết kế UI/UX: layout, màu sắc, typography, iconography…

Có tư duy thiết kế responsive, hiểu biết về nguyên lý hiển thị trên đa nền tảng.

Khả năng tư duy logic, giải quyết vấn đề và chú ý đến chi tiết.

Giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả và có trách nhiệm trong môi trường agile, linh hoạt.

Từng thiết kế sản phẩm liên quan đến tài chính, fintech, blockchain, crypto, web3.

Biết sử dụng các công cụ animation như Spline, Lottie, After Effects…

Có khả năng vẽ tay minh họa hoặc tạo asset độc quyền.

Có kinh nghiệm áp dụng AI tools (như Midjourney, DALL·E, ChatGPT...) vào quy trình thiết kế.

Tại Công ty cổ phần PayPay Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ thứ 2 – Thứ 6 (Thứ 7 làm cách nhật)

Mức lương cạnh tranh theo đúng năng lực: 13 – 20 triệu

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.

Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới, làm việc trong môi trường công nghệ năng động.

Tham gia vào các dự án thú vị và thử thách trong lĩnh vực mới như blockchain/web3/fintech

Chế độ bảo hiểm đầy đủ, nghỉ phép theo quy định

Thưởng Lễ Tết, 30/4; 1/ 5; 2/9…. (theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty)

Sinh nhật, ốm đau, sinh con, ma chay, hiếu hỉ theo mức quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần PayPay

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin