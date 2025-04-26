Tuyển UI/UX Designer Công ty cổ phần PayPay làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty cổ phần PayPay
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
Công ty cổ phần PayPay

UI/UX Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại Công ty cổ phần PayPay

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 34 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Thiết kế giao diện người dùng (UI): Tạo wireframe, mockup, prototype (low/high-fidelity) cho các nền tảng web hoặc mobile.
Thiết kế giao diện người dùng (UI):
Phát triển hệ thống thiết kế: Phối hợp cùng Design Lead để xây dựng và duy trì Design System, đảm bảo sự đồng bộ xuyên suốt trong trải nghiệm người dùng.
Phát triển hệ thống thiết kế:
Design System
Nghiên cứu và phân tích: Tham gia nghiên cứu người dùng, phân tích hành vi, đối thủ và xu hướng thiết kế mới để đề xuất giải pháp cải thiện.
Nghiên cứu và phân tích:
Cộng tác đa chức năng: Làm việc chặt chẽ với BA, Product Owner và Developer để chuyển đổi flow và sơ đồ thông tin thành giao diện trực quan, dễ sử dụng.
Cộng tác đa chức năng:
Cải tiến trải nghiệm (UX): Dựa trên phản hồi thực tế và phân tích dữ liệu, liên tục đề xuất cải tiến UI/UX để nâng cao hiệu suất sản phẩm.
Cải tiến trải nghiệm (UX):
Hỗ trợ phát triển sản phẩm: Phối hợp cùng dev team trong quá trình triển khai, kiểm tra UI để đảm bảo chất lượng giao diện trên đa thiết bị.
Hỗ trợ phát triển sản phẩm:

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1–2 năm kinh nghiệm thiết kế UI/UX cho sản phẩm số (web/app).
1–2 năm kinh nghiệm
Thành thạo Figma và/hoặc các công cụ thiết kế tương đương (Sketch, Adobe XD…).
Figma
Hiểu sâu về các nguyên tắc thiết kế UI/UX: layout, màu sắc, typography, iconography…
Có tư duy thiết kế responsive, hiểu biết về nguyên lý hiển thị trên đa nền tảng.
responsive
Khả năng tư duy logic, giải quyết vấn đề và chú ý đến chi tiết.
Giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả và có trách nhiệm trong môi trường agile, linh hoạt.
Từng thiết kế sản phẩm liên quan đến tài chính, fintech, blockchain, crypto, web3.
tài chính, fintech, blockchain, crypto, web3
Biết sử dụng các công cụ animation như Spline, Lottie, After Effects…
animation
Có khả năng vẽ tay minh họa hoặc tạo asset độc quyền.
vẽ tay minh họa
Có kinh nghiệm áp dụng AI tools (như Midjourney, DALL·E, ChatGPT...) vào quy trình thiết kế.
AI tools

Tại Công ty cổ phần PayPay Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ thứ 2 – Thứ 6 (Thứ 7 làm cách nhật)
Mức lương cạnh tranh theo đúng năng lực: 13 – 20 triệu
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.
Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới, làm việc trong môi trường công nghệ năng động.
Tham gia vào các dự án thú vị và thử thách trong lĩnh vực mới như blockchain/web3/fintech
Chế độ bảo hiểm đầy đủ, nghỉ phép theo quy định
Thưởng Lễ Tết, 30/4; 1/ 5; 2/9…. (theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty)
Sinh nhật, ốm đau, sinh con, ma chay, hiếu hỉ theo mức quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần PayPay

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần PayPay

Công ty cổ phần PayPay

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 72/2023 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

