Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BMH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BMH
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BMH

Unity Developer

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 12 ngõ 1 Phố Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Công việc chính: Lập trình Game Mobile bằng Unity C#
Tham gia các dự án về game bằng Unity.
Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện và tối ưu Game Mobile
Đóng góp ý tưởng nội dung công việc.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lập trình Game Mobile bằng Unity C#.
Đã có sản phẩm publish trên Play Store hoặc Appstore.
Yêu thích làm game, đam mê nghiên cứu và phát triển Game Mobile.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BMH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Upto 20 Triệu
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành
Được thưởng các ngày Lễ, Tết,...
Thử việc 2 tháng nhận 85% lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BMH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BMH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BMH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 12, ngõ 1, Phố Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

