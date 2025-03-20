Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BMH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 ngõ 1 Phố Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Công việc chính: Lập trình Game Mobile bằng Unity C#

Tham gia các dự án về game bằng Unity.

Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện và tối ưu Game Mobile

Đóng góp ý tưởng nội dung công việc.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lập trình Game Mobile bằng Unity C#.

Đã có sản phẩm publish trên Play Store hoặc Appstore.

Yêu thích làm game, đam mê nghiên cứu và phát triển Game Mobile.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BMH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Upto 20 Triệu

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành

Được thưởng các ngày Lễ, Tết,...

Thử việc 2 tháng nhận 85% lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BMH

