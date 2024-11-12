Tuyển Phát triển tổ chức TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG

Phát triển tổ chức

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển tổ chức Tại TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 267, Đường Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Phát triển tổ chức Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

1. Xây dựng hệ thống
- Xây dựng và đề xuất cải tiến mô hình tổ chức - quản lý cũng như chức năng nhiệm vụ, hệ thống chức danh của các Khối/Phòng/tổ trong Nhà trường;
- Thực hiện triển khai xây dựng hồ sơ giao việc (“JD”): mô tả công việc; tiêu chuẩn chức danh; lộ trình công danh cho các vị trí công việc trong Nhà trường để đảm bảo tính hiệu quả và đồng bộ của hệ thống;
- Thực hiện khảo sát, phân tích, thiết kế và đề xuất hiệu chỉnh các chính sách, giải pháp nhằm nâng cao trong công tác quản trị:
+ Cơ chế phân cấp nhân sự;
+ Hệ thống mẫu biểu nhân sự;
+ Hệ thống và tiêu chuẩn chức danh công việc;
- Đề xuất các sáng kiến cải tiến những bất hợp lý trong cơ chế, nguyên tắc quản lý, thủ tục, quy định... nhằm tăng hiệu quả hoạt động và chất lượng hệ thống;
2. Xây dựng các chính sách đãi ngộ
- Tham gia và đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách đãi ngộ (quy chế/khung lương, thưởng, phúc lợi, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hoàn thành công việc...), các biện pháp khuyến khích, kích thích người lao động làm việc, quy chế thăng tiến và thay thế nhân sự phù hợp với Nhà trường theo từng giai đoạn.
- Thực hiện khảo sát, phân tích, thiết kế và hiệu chỉnh các chính sách, giải pháp nhằm nâng cao trong công tác quản trị: Nội quy Lao động, Thỏa ước Lao động tập thể, Xây dựng chính sách lương, thưởng, phúc lợi và chế độ đãi ngộ.
3. Các công việc khác
- Giải quyết tâm tư, nguyện vọng của người lao động
- Chăm lo đời sống Cán bộ, nhân viên, giáo viên Nhà trường
- Thực hiện việc báo cáo và phân tích biến động nhân sự tại Công ty theo thời kỳ.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH trở lên các chuyên ngành có liên quan: Kinh tế lao động, Quản trị nhân lực, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh...;
- Có kinh nghiệm triển khai lương 3P, KPIs OKR
- Có 05 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí xây dựng và triển khai xây dựng hệ thống và chính sách đãi ngộ tại các Công ty có quy mô từ 100-300 nhân sự trở lên;

Tại TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 16 – 20 triệu
- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao của Nhà trường
- Thưởng tháng lương 13, du lịch và các ngày lễ tết theo quy định của Luật lao động...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG

TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 94 ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

