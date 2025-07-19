Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 24 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Kiểm tra rà soát toàn bộ nghiệp vụ kế toán phát sinh của kế toán viên

Tổng hợp số liệu kế toán.

Kiểm soát chi phí hoạt động của DN.

Quản lý thuế: Tính toán và thực hiện các nghĩa vụ thuế của công ty; Lập và nộp các báo cáo thuế định kỳ, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về thuế.

Quản lý ngân sách: Lập và quản lý ngân sách hàng kỳ, theo dõi việc thực hiện ngân sách;

Quản lý sổ sách kế toán: Hạch toán, ghi chép sổ sách kế toán đảm bảo đúng quy định và chuẩn mực kế toán; Quản lý và theo dõi các khoản thu chi, công nợ, tài sản và nguồn vốn.

Phối hợp với kiểm toán, cơ quan thuế khi có yêu cầu

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý bộ phận và Ban Giám đốc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc thực tế ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở mô hình thương mại.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán(MISA; FAST; ERP;…)Thành thạo Excel.

Phân tích và tổng hợp tốt.

Cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực cao.

Nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 16.000.000đ - 20.000.000đ/tháng + Thưởng.

- Thử việc 2 tháng, đóng bảo hiểm đầy đủ khi lên nhân viên chính thức.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Định kỳ 1 năm xét tăng lương 1 lần.

- Lương tháng 13, thưởng cuối năm, các ngày Lễ Tết,....

- Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc.

- Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.

- Hưởng 12 ngày phép/năm.

- Đi du lịch, nghỉ mát hàng năm...

- Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết, chế độ thăm hỏi ốm đau...

- Các hoạt động teambuilding, văn hoá - thể thao gắn kết nội bộ.

- Mua hàng với chính sách ưu đãi của Công ty.

- Các hỗ trợ khác theo chính sách Công Ty.

