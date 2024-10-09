Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: Tầng 1, KTM, Tòa Nhà Ở Xã Hội Dạ Hợp, Tổ 5, Phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát việc tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty; đánh giá và phát hiện sớm các nguy cơ rủi ro và đề xuất phương án xử lý trong lính vực kiểm soát đầu tư xây dựng; Có kinh nghiệm về đấu thầu xây dựng. Tham gia thực hiện các kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất của Ban Kiểm soát Phối hợp với các đơn vị xây dựng, sửa đổi các quy trình, quy định, quy chế nội bộ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và công tác phối hợp nội bộ giữa các đơn vị. Thực hiện các công việc hành chính và các công tác phong trào, phối hợp khác theo thực tế phân công giao việc. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Ban Kiểm soát;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kỹ sư xây dựng, Kinh tế xây dựng. Am hiểu các quy định pháp lý, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đầu tư xây dựng; Có kiến thức và nắm được các bước thực hiện dự án: Chuẩn bị đầu tư, đầu tư, xây dựng, quản lý sau đầu tư; Hiểu biết về quản lý chất lượng công trình, kỹ thuật thi công. Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm liên quan tới chuyên môn. Năng động, linh hoạt, tác phong chuyên nghiệp; Đoàn kết nội bộ, có tinh thần hỗ trợ đồng nghiệp.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận (tùy theo năng lực sẽ trao đổi cụ thể thêm khi phỏng vấn) Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà Nước. Thưởng Lễ, thưởng Tết, thưởng hiệu suất công việc theo quy định công ty. Tham gia Teambuilding; Year and Party; Sinh nhật, thăm hỏi... Được tham gia các chương trình đào tạo và huấn luyện kỹ năng, chuyên môn để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp

