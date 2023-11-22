[Yên Bái] CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM [YÊN BÁI] TRƯỞNG KHU HEO THỊT 2 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Yên Bái

Mô Tả Công Việc

- Phụ trách kỹ thuật chăn nuôi tại các trại heo thịt

- Quản lý các hoạt động trong trại theo phân cấp

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên

Làm việc trực tiếp trên các trang trại chăn nuôi heo thịt của Công ty ở Yên Bái và 1 số tỉnh miền Bắc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, chuyên ngành chăn nuôi thú y, hoặc bác sỹ thú y;

- Năng động, nhiệt tình trong công việc;

- Có khả năng giám sát công việc;

- Có kỹ năng giao tiếp và sử dụng máy tính tốt;

Quyền Lợi

• Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của luật Lao động và quy chế công ty.

• Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cao.

• Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, phát huy được năng lực bản thân.

• Nghỉ lễ, tết, phép năm, thường xuyên tổ chức du lịch,Teambuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển

