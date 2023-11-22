[Yên Bái] CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM [YÊN BÁI] TRƯỞNG KHU HEO THỊT 2 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM
- Yên Bái
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phụ trách kỹ thuật chăn nuôi tại các trại heo thịt
- Quản lý các hoạt động trong trại theo phân cấp
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên
Làm việc trực tiếp trên các trang trại chăn nuôi heo thịt của Công ty ở Yên Bái và 1 số tỉnh miền Bắc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, chuyên ngành chăn nuôi thú y, hoặc bác sỹ thú y;
- Năng động, nhiệt tình trong công việc;
- Có khả năng giám sát công việc;
- Có kỹ năng giao tiếp và sử dụng máy tính tốt;
Tại CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
• Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của luật Lao động và quy chế công ty.
• Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cao.
• Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, phát huy được năng lực bản thân.
• Nghỉ lễ, tết, phép năm, thường xuyên tổ chức du lịch,Teambuilding,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
