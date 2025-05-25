Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Phú Thọ thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Số 412 Đường Lê Thanh, Phường Bắc Cường, TP Lào Cai ...và 1 địa điểm khác, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).

- Hướng dẫn công việc, đồng hành, hỗ trợ cộng tác viên bán hàng.

- Tham gia sampling hội chợ, triễn lãm, trường học.

- Có thể đi công tác tỉnh (nếu có)

- Bán hàng và phổ biến sản phẩm đến tận nhà.

- Lập và gửi báo cáo theo yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- TN THPT trở lên hoặc Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành

- Không yêu cầu kinh nghiệm công ty sẽ đào tạo

- Người có sức khỏe, năng động hoạt bát

- Chấp nhận đi công tác tỉnh (Điều kiện bắt buộc, có thêm công tác phí)

-Yêu thích công việc tư vấn, tiếp xúc khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương

- Tổng thu nhập (Gross): 10,000,000 - 20,000,000 đồng/ tháng

- Trong đó: Tổng thu nhập bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, thưởng doanh số/ mục tiêu, khoản tiền đóng BHXH theo luật, công tác phí

Mức lương trong thời gian thử việc: bằng 100% lương net

Chế độ phúc lợi

- Tăng lương hằng năm.

- Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật

- Thưởng: 2 lần/năm.

- Thưởng thâm niên

- Tham quan nghỉ mát hằng năm.

- Nghỉ phép năm theo luật lao động

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Bảo hiểm tai nạn 24h

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.

Điều kiện làm việc

- Thời gian làm việc: Sáng 08:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng)

- Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin