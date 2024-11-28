Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 - Tòa B1 Khối Thương Mai - Tòa Nhà Roman Plaza Rố Hữu, Nam Từ Liên, HN, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Lập bảng dự toán bước nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công căn cứ trên khối lượng đã bóc tách.

Bóc tách khối lượng, lập dự toán xây dựng cơ bản, dự toán thi công công trình.

Bóc tách khối lượng từ bản vẽ thiết kế bước nghiên cứu khả thi và bước thiết kế bản vẽ thi công.

Thu thập các báo giá vật tư, thiết bị phục vụ công tác lập dự toán xây dựng công trình.

Tổng hợp, cập nhật, điều chỉnh các hạng mục phát sinh.

Chịu trách nhiệm nghiệm thu khối lượng, thanh toán, quyết toán công trình.

Chủ động làm việc với các bộ phận có liên quan để hoàn thành công việc.

Các công việc khác theo Quy định của bộ phận và của công ty.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

≥ 02 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương

Có kỹ năng làm việc nhóm

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Hiểu biết cơ bản các phần mềm chuyên dụng: MS Office, F1, G8, AutoCAD, ...

Độ tuổi: 27 - 35 tuổi

Tại Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Thưởng lễ tết, du lịch hàng năm, phụ cấp gửi xe theo chính sách công ty.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Thời gian làm việc: Từ T2-T7; T7 nghỉ cách tuần (Sáng: 8h30-12h; chiều: 13h30-17h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin