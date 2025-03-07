Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 101B đường Âu Cơ, phường Tứ Liên,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Nhận các thông tin từ chủ đầu tư, thăm dò các đối thủ cạnh tranh.

Lập hồ sơ dự thầu gồm báo giá dự thầu, báo giá phát sinh gửi các đối tác của công ty

Phân tích hồ sơ mời thầu để đề phương án chào giá thích hợp

Hoàn thiện hồ sơ dự thầu theo quy định của chủ đầu tư dự án.

Nhận bản vẽ thiết kế sau đó lập bảng dự toán thầu về khối lượng và đơn giá.

Cập nhật định mức thực tế và xây dựng định mức cho từng hạng mục.

Liên hệ các nhà cung cấp vật liệu và thầu phụ để nhận báo giá.

Lập danh mục nhà cung cấp nguyên vật liệu và thầu phụ đồng hành.

Thực hiện đấu thầu các gói thầu xây lắp và các gói thầu khác được giao theo quy trình đấu thầu và đảm bảo tiến độ, chất lượng của nhà thầu.

Cập nhật các chủng loại vật liệu đang được ưa chuộng, mẫu mã mới để làm cơ sở dữ liệu đấu thầu.

Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tham gia dự thầu

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chung :

* Quyền lợi được hưởng:Lương theo thỏa thuận và chế độ khác theo qui định Công ty

* Yêu cầu khác:

Có khả năng làm việc độc lập và kết hợp làm việc nhóm linh hoạt

Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận từ 10 triệu - 20 triệu tùy thuộc vào kinh nghiệm làm việc (Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)

Review lương 1 năm/ lần

Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng Thứ 7, khung giờ làm việc: 8h - 12h, 13h30 - 17h30

Hưởng đầy đủ các chế độ: đóng BHXH, du lịch-nghỉ mát năm, thưởng vào các dịp lễ tết, sinh nhật.

Thử việc: 02 tháng

Các quyền lợi và nghĩa vụ khác được thực hiện theo bộ luật Lao động.

Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận với nhiều sản phẩm và công nghệ tiên tiến.

Có cơ hội thăng tiến cao trong công việc và khẳng định giá trị bản thân.

* Hồ sơ bao gồm:1 bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HK

