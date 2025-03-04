Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH KSP Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - KCN Mỹ Phước 2,Bình Dương

Dự toán công trình

Khảo sát, thu thập thông tin yêu cầu từ khách hàng.

Xem xét bản vẽ, kỹ thuật và bốc khối lượng.

Làm báo giá, chọn nhà thầu, chốt giá đấu thầu.

Hỗ trợ quản lý dự án về kỹ thuật.

Hỗ trợ các công việc hành chính khác của bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí.

Sử dụng thành thạo Autocad.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng phân tích số liệu và lập báo cáo.

Ưu tiên người giao tiếp tiếng Anh.

Tại Công Ty TNHH KSP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng tháng 13.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH KSP Việt Nam

