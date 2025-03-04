Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH KSP Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công Ty TNHH KSP Việt Nam
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- KCN Mỹ Phước 2,Bình Dương
Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Khảo sát, thu thập thông tin yêu cầu từ khách hàng.
Xem xét bản vẽ, kỹ thuật và bốc khối lượng.
Làm báo giá, chọn nhà thầu, chốt giá đấu thầu.
Hỗ trợ quản lý dự án về kỹ thuật.
Hỗ trợ các công việc hành chính khác của bộ phận.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí.
Sử dụng thành thạo Autocad.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng phân tích số liệu và lập báo cáo.
Ưu tiên người giao tiếp tiếng Anh.
Sử dụng thành thạo Autocad.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng phân tích số liệu và lập báo cáo.
Ưu tiên người giao tiếp tiếng Anh.
Tại Công Ty TNHH KSP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng tháng 13.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Tham gia các hoạt động tập thể của công ty.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng tháng 13.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Tham gia các hoạt động tập thể của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH KSP Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI