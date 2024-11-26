Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Dự toán công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Bóc tách khối lượng, lập dự toán báo giá thi công cho các dự án công trình Kiến trúc - Nội thất.
- Kiểm tra hồ sơ bản vẽ, khối lượng, hạng mục vật tư trang thiết bị và nhà thầu (chỉ định); lập hồ sơ dự toán công trình, tổng dự toán; tính tổng mức đầu tư
- Lập hồ sơ chào thầu, lập hồ sơ thanh quyết toán với nhà thầu phụ.
- Lập hồ sơ thanh, quyết toán và nghiệm thu bàn giao với khách hàng (Pháp lý, hoàn công,...).
- Giải quyết và báo cáo các phát sinh nếu có một cách kịp thời..
- Thực hiện các công việc được giao từ Quản lý và Ban Giám đốc Công ty.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trên 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Thành thạo các phần mềm chuyên ngành: Word, Excel, Autocad...
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có tư duy linh hoạt nhạy bén, có khả năng kiểm soát tổng thể và xử lý các vấn đề với khách hàng.
- Có khả năng làm việc độc lập, teamwork tốt với hiện trường thi công.
- Cẩn thận,tỉ mỉ, trung thực, có tính cầu toàn và tương tác trong công việc tốt.
- Đam mê với công việc và có sự cầu tiến, ham học hỏi.
- Năng động, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, quý trọng thời gian, có tính chủ động cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương: lương cứng 12.000.000 – 18.000.000 VNĐ + % thưởng dự án.
- Thưởng lễ Tết theo quy định của công ty.
- Đóng BHYT, BHXH và các chế độ khác theo quy định của nhà nước và công ty sau ký hợp đồng chính thức với công ty.
- Du lịch team building hàng năm theo chế độ công ty.
- Nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ngọc Khánh Plaza - Số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

