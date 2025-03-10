Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG DS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - D11 - 31 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình

- Bóc tạch và lập dự toán khối lượng công trình xây dựng

- Quản lý khối lượng dự toán theo công việc thực tế

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Yêu cầu tốt nghiệp từ cao đẳng các ngành nghề về xây dựng

- Khả năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn là một lợi thế, có kiến thức xã hội ở mức cơ bản.

- Biế sử dụng phần mềm dự toán là 1 lợi thế

- Độ tuổi tuyển dụng từ 24-30t.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG DS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: giờ hành chính , làm việc từ thứ 2 đến t7 ( chủ nhật nghỉ )

- Thưởng cuối năm bao gồm tháng 13 tính trung bình theo mức thu nhập (lương và doanh số)

- Sẽ ký hợp đồng vào làm việc chính thức sau 2 tháng thử việc với 80% lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG DS

