Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

1. Lập hồ sơ thầu mảng giá và khối lượng.

2. Lập hồ sơ dự toán, hồ sơ dự thầu, phân tích hồ sơ chào giá.

3. Tư vấn cho ban lãnh đạo các phương án chào giá và điều khoản hợp đồng.

4. Đánh giá các yêu cầu của hồ sơ mời thầu so với năng lực đáp ứng của Công Ty.

5. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của các nhà thầu cùng tham gia.

6. Phối hợp các bộ phận để hoàn thành công việc lập hồ sơ dự thầu đúng tiến độ đề ra.

7. Là đầu mối xử lý các công tác về chào thầu, Hợp đồng thuộc phạm vi công việc được giao.

8. Lập báo cáo, so sánh, lựa chọn và ký Hợp đồng với các Nhà thầu/Nhà cung cấp phần kỹ thuật.

9. Một số công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

1. Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xây dựng, kinh tế xây dựng hoặc liên quan

2. Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong mảng thầu của các đơn vị tư vấn thầu, nhà thầu thi công.

3. Có kiến thức về pháp luật liên quan đến nghiệp vụ đấu thầu, các loại hợp đồng xây dựng,...

4. Yêu cầu về kỹ năng:

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

- Hiểu rõ về quy trình đấu thầu, các điều khoản hợp đồng.

- Kỹ năng xử lý sự cố.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng lập kế hoach, làm việc nhóm.

5. Chịu áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 10.000.000 đến 12.000.000đ/tháng.

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, tạo điều kiện để phát triển

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định của công ty

- Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT

