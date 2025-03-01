Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - 17F2, đường D6, KP1, P Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai. - Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình

- Khảo sát địa điểm để lập báo giá.

- Tính toán, bóc tách khối lượng dự toán công trình.

- Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành xây dựng/ kinh tế xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Tốt nghiệp 1-2 năm có kinh nghiệm làm dự toán hoặc đã từng tiếp xúc với dự toán, sẽ được đào tạo thêm trong quá trình làm việc.

- Biết dùng phần mềm Autocad, G8, Bắc Nam.

- Thời gian làm việc: 07h30 - 17h00 Thứ 2 - Thứ 7 ( Nghỉ chiều thứ 7)

- Phỏng vấn Đạt đi làm ngay.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ: 09.000.000đ – 13.000.000đ/tháng.

- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định.

- Thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, theo chính sách công ty;

- Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM

