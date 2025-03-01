Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM

Dự toán công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- 17F2, đường D6, KP1, P Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

- Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Khảo sát địa điểm để lập báo giá.
- Tính toán, bóc tách khối lượng dự toán công trình.
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành xây dựng/ kinh tế xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan.
-
- Tốt nghiệp 1-2 năm có kinh nghiệm làm dự toán hoặc đã từng tiếp xúc với dự toán, sẽ được đào tạo thêm trong quá trình làm việc.
- Biết dùng phần mềm Autocad, G8, Bắc Nam.
- Thời gian làm việc: 07h30 - 17h00 Thứ 2 - Thứ 7 ( Nghỉ chiều thứ 7)
- Phỏng vấn Đạt đi làm ngay.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ: 09.000.000đ – 13.000.000đ/tháng.
- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định.
- Thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, theo chính sách công ty;
- Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: ĐC: 17F2, đường D6, KP1, P Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

