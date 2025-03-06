Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu

Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Dự toán công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag

Mức lương
15 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Các công trình toàn địa bàn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

Giới tính:Nam, nữ. Sức khỏe tốt
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Xây Dựng, Cơ khí, Kiến trúc hoặc tương đương
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về dự toán và bóc tách khối lượng
Sử dụng thành thạo phần mềm phổ thông và phần mềm chuyên dụng trong lĩnh vực thiết kế công trình thành thạo (tính toán: Autocad,Ms. Office: Word, Excel, PP)
Trung thực, chăm chỉ và hoà đồng với mọi người, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả, chịu được áp lực cao trong công việc, nhiệt tình
Hiểu và áp dụng đúng các tiêu chuẩn, qui chuẩn, quy phạm kỹ thuật của Việt nam và quốc tế trong lĩnh vực thiết kế xây dựng nói chung và nhôm kính nói riêng.
2. Mô tả công việc
Nhận nhiệm vụ, kế hoạch do cấp trên, trưởng phòng phân công về mảng dự toán hạng mục nhôm kính
Làm việc, phối hợp cùng các đơn vị liên quan (CĐT, TVTK, TVGS…) về các công việc dự toán, báo giá hạng mục nhôm kính
Làm việc, phối hợp với các phòng ban trong công ty thực hiện công tác hoàn thiện, xuất bản hồ sơ dự thầu các dự án
Thống kê khối lượng từ bản vẽ kiến trúc phát hành, lập bảng khối lượng chi tiết vật tư, so sánh khối lượng với BOQ
Lập bảng chi tiết phân bổ, cấu tạo đơn giá từng hạng mục
Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp, làm rõ đơn giá theo tiêu chuẩn yêu cầu từ Chủ đầu tư
Thực hiện đối chiếu, làm rõ khối lượng, đơn giá dự thầu, báo giá với Chủ đầu tư.
Lập và bóc tách, theo dõi khối lượng, tiến độ vật tư phục vụ công tác thi công tại hiện trường
Tham gia công tác tư vấn và bảo vệ trước Chủ đầu tư về phương án vật liệu đề xuất cho hệ nhôm kính và các hạng mục liên quan.

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Xây Dựng, Cơ khí, Kiến trúc hoặc tương đương
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về dự toán và bóc tách khối lượng
Sử dụng thành thạo phần mềm phổ thông và phần mềm chuyên dụng trong lĩnh vực thiết kế công trình thành thạo (tính toán: Autocad,Ms. Office: Word, Excel, PP)
Hiểu và áp dụng đúng các tiêu chuẩn, qui chuẩn, quy phạm kỹ thuật của Việt nam và quốc tế trong lĩnh vực thiết kế xây dựng nói chung và nhôm kính nói riêng.

Tại Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ thỏa thuận, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Đánh giá xét thưởng hàng năm từ 1- 6 tháng lương (căn cứ hiệu quả công việc, mức độ cống hiến, thời gian làm việc,....),
Thưởng các dịp lễ tết, hỗ trợ tiền ăn ca,..
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định Pháp luật và quy chế công ty: đóng BHXH, BHYT, BH TNLĐ-BNN
Chế độ nghỉ phép hàng năm, du lịch, dã ngoại, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết .…
Công ty định kỳ chủ động đánh giá xét tăng lương hàng năm.
Được đào tạo nâng cao kỹ năng tay nghề và phát triển bản thân.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến.
Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô CN4 - 2.1, KCN Thạch Thất, TT. Quốc Oai, H. Quốc Oai, Hà Nội

