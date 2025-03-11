Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 18 Đường số 2, Khu nhà ở Hưng Phú, Khu phố 1, Phường Tam Phú,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ thiết kế và lập dự toán khối lượng công trình theo từng giai đoạn.

Đặt hàng, đặt lịch, thanh quyết toán với thầu phụ theo tiến độ dự án

Lập hồ sơ thanh toán theo từng giai đoạn hợp đồng.

Phối hợp cùng các bộ phận khác thực hiện thanh quyết toán công trình

Theo dõi cập nhật vật tư, hạng mục phát sinh tại công trình trong quá trình thi công

các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm 1 năm

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học nghành kinh tế xây dựng

Am hiểu về vật liệu nội thất, xây dựng là một lợi thế

Biết sử dụng phần mềm: Revit, autocad, Offic

Khả năng bóc tách khối lượng, lập dự toán, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, thương lượng.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8 - 10 triệu đồng tháng + % hoa hồng công trình

Lương tháng 13

Phụ cấp theo chế độ khác của công ty

Tham gia bảo hiểm xã hội theo qui định

Nghỉ phép theo qui định nhà nước và công ty

Được cử đi đào tạo nghiệp vụ, các lớp học kỹ năng

Du lịch team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

