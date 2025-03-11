Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Dự toán công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 18 Đường số 2, Khu nhà ở Hưng Phú, Khu phố 1, Phường Tam Phú,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ thiết kế và lập dự toán khối lượng công trình theo từng giai đoạn.
Đặt hàng, đặt lịch, thanh quyết toán với thầu phụ theo tiến độ dự án
Lập hồ sơ thanh toán theo từng giai đoạn hợp đồng.
Phối hợp cùng các bộ phận khác thực hiện thanh quyết toán công trình
Theo dõi cập nhật vật tư, hạng mục phát sinh tại công trình trong quá trình thi công
các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 1 năm
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học nghành kinh tế xây dựng
Am hiểu về vật liệu nội thất, xây dựng là một lợi thế
Biết sử dụng phần mềm: Revit, autocad, Offic
Khả năng bóc tách khối lượng, lập dự toán, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, thương lượng.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8 - 10 triệu đồng tháng + % hoa hồng công trình
Lương tháng 13
Phụ cấp theo chế độ khác của công ty
Tham gia bảo hiểm xã hội theo qui định
Nghỉ phép theo qui định nhà nước và công ty
Được cử đi đào tạo nghiệp vụ, các lớp học kỹ năng
Du lịch team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 18 Đường số 2 Khu nhà ở Hưng Phú, 563 Tô Ngọc Vân Khu phố 1, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

