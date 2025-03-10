Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 43 đường số 36 Khu đô thị Vạn Phúc Thành Phố Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận hồ sơ, bản vẽ, nghiên cứu hồ sơ

Bóc tách khối lượng, lập dự toán, tính đơn giá dự toán, cập nhật liên tục đơn giá thị trường

Tìm kiếm, liên hệ với nhà cung cấp vật tư nhằm phục vụ dự toán hiệu quả

Lập và hoàn thiện hồ sơ báo giá chi tiết cho công trình

Phối hợp với giám sát công trình làm hồ sơ nghiệm thu khối lượng, quyết toán với chủ đầu tư

Kiểm soát vật tư công trình

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế xây dựng, xây dựng và các ngành có liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm bóc tách dự toán công trình nhà phố và nhà ở dân dụng.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10.000.000-15.000.000 + Hoa hồng

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Team building hàng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Chế độ nghỉ lễ, phép năm, sinh nhật, thưởng tháng 13, thưởng lễ......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin