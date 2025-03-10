Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE
- Hồ Chí Minh:
- 43 đường số 36 Khu đô thị Vạn Phúc Thành Phố Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tiếp nhận hồ sơ, bản vẽ, nghiên cứu hồ sơ
Bóc tách khối lượng, lập dự toán, tính đơn giá dự toán, cập nhật liên tục đơn giá thị trường
Tìm kiếm, liên hệ với nhà cung cấp vật tư nhằm phục vụ dự toán hiệu quả
Lập và hoàn thiện hồ sơ báo giá chi tiết cho công trình
Phối hợp với giám sát công trình làm hồ sơ nghiệm thu khối lượng, quyết toán với chủ đầu tư
Kiểm soát vật tư công trình
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm bóc tách dự toán công trình nhà phố và nhà ở dân dụng.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Team building hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Chế độ nghỉ lễ, phép năm, sinh nhật, thưởng tháng 13, thưởng lễ......
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI