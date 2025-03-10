Tuyển Dự toán công trình Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - An Khánh, Thủ Đức, HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

- Kiểm tra hồ sơ thiết kế, bóc tách dự toán phù hợp với thực tế thi công

- Hồ sơ thanh quyết toán công trình

- Thẩm định, nghiệm thu khối lượng và chất lượng của nhà thầu

- Kiểm soát vật tư công trình

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các ngành có liên quan (hoặc thành thạo các phần mềm hỗ trợ văn phòng Word, Excel, Auto Cad, Sketup, Sap, Etab,......).

- Có tinh thần cầu thị, chịu khó, có trách nhiệm với công việc

- Hiểu biết về vật liệu, kinh nghiệm thực tế thi công là lợi thế

Tại Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8-16 triệu (lương + thưởng theo năng lực có quy chế rõ ràng).

- Các chế độ khác theo quy định của Công ty.

- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ

