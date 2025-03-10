Tuyển Dự toán công trình Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ
Mức lương
8 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- An Khánh, Thủ Đức, HCM, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 8 - 16 Triệu
- Kiểm tra hồ sơ thiết kế, bóc tách dự toán phù hợp với thực tế thi công
- Hồ sơ thanh quyết toán công trình
- Thẩm định, nghiệm thu khối lượng và chất lượng của nhà thầu
- Kiểm soát vật tư công trình
Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các ngành có liên quan (hoặc thành thạo các phần mềm hỗ trợ văn phòng Word, Excel, Auto Cad, Sketup, Sap, Etab,......).
- Có tinh thần cầu thị, chịu khó, có trách nhiệm với công việc
- Hiểu biết về vật liệu, kinh nghiệm thực tế thi công là lợi thế
- Có tinh thần cầu thị, chịu khó, có trách nhiệm với công việc
- Hiểu biết về vật liệu, kinh nghiệm thực tế thi công là lợi thế
Tại Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 8-16 triệu (lương + thưởng theo năng lực có quy chế rõ ràng).
- Các chế độ khác theo quy định của Công ty.
- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, cơ hội thăng tiến
- Các chế độ khác theo quy định của Công ty.
- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI