Tuyển Dự toán công trình Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Kim Chung
- Di Trạch, Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương Thỏa thuận
- Bóc tách, lên khối lượng và đề xuất vật tư cho dự án.
- Thanh quyết toán cho thầu phụ, tổ đội.
- Am hiểu hồ sơ chất lượng thi công.
- Lập tiến độ dự án, quản lý tiến độ các thầu phụ.
- Tham mưu biện pháp thi công, tối ưu hóa biện pháp để tạo giá trị tốt nhất cho
dự án.
- Quản lý và lập tiến độ dự án.
- Thanh quyết toán với chủ đầu tư, giải quyết thanh quyết toán cho thầu phụ.
- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận và Lãnh đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam
- Sinh năm từ 1988 đến 1996.
- Tốt nghiệp Đại học chính quy các chuyên ngành có liên quan.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
- Chịu được áp lực công việc cao.
- Có khả năng làm việc theo nhóm, độc lập.
- Sinh năm từ 1988 đến 1996.
- Tốt nghiệp Đại học chính quy các chuyên ngành có liên quan.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
- Chịu được áp lực công việc cao.
- Có khả năng làm việc theo nhóm, độc lập.
Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm của ứng viên.
- Hỗ trợ bữa ăn trưa tại Nhà ăn.
- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định sau khi ký HĐLĐ chính thức.
- Các chế độ đãi ngộ, quyền lợi khác: theo quy định của pháp luật lao động và của Tổng công ty
- Hỗ trợ bữa ăn trưa tại Nhà ăn.
- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định sau khi ký HĐLĐ chính thức.
- Các chế độ đãi ngộ, quyền lợi khác: theo quy định của pháp luật lao động và của Tổng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
