Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Artius làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Artius
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương Thỏa thuận
- Đọc hiểu bản vẽ, thự hiện việc bóc tách khối lượng, tính gía dự toán vật liệu trang trí nội thất và đồ gỗ, các dự án thi công trang trí nội thất nhằm hoàn thành hồ sơ đấu thầu.
- Báo gía đúng tiến độ và đạt chất lượng.
- Phối hợp với nhân viên phòng dự án đi khảo sát, để lập báo giá.
- Hỗ trợ khối Quản lý dự án và Thi công trong việc tính gía phát sinh hoặc các công việc có liên quan đến công tác dự toán.
- Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế - tài chính công ty.
Yêu cầu công việc:
- Có kinh nghiệm 3 năm về báo giá dự án.
- Yêu cầu tính cẩn thận trong tính toán.
- Tinh thần làm việc nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.
- Biết sử dụng phần mềm Autocard và các phần mềm chuyên nghành liên quan
Độ tuổi
28 – 35
Chuyên Nghành
Xây dựng, kinh tế xây dựng
Kinh nghiệm
3 năm trong các công ty chuyên về Trang trí nội thất
Trình độ
Đại học, cao đẳng
Ngành nghề: Nội ngoại thất, Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Artius Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Artius
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
