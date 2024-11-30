Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Artius làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đọc hiểu bản vẽ, thự hiện việc bóc tách khối lượng, tính gía dự toán vật liệu trang trí nội thất và đồ gỗ, các dự án thi công trang trí nội thất nhằm hoàn thành hồ sơ đấu thầu.

- Báo gía đúng tiến độ và đạt chất lượng.

- Phối hợp với nhân viên phòng dự án đi khảo sát, để lập báo giá.

- Hỗ trợ khối Quản lý dự án và Thi công trong việc tính gía phát sinh hoặc các công việc có liên quan đến công tác dự toán.

- Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế - tài chính công ty.

Yêu cầu công việc:

- Có kinh nghiệm 3 năm về báo giá dự án.

- Yêu cầu tính cẩn thận trong tính toán.

- Tinh thần làm việc nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.

- Biết sử dụng phần mềm Autocard và các phần mềm chuyên nghành liên quan

Độ tuổi

28 – 35

Chuyên Nghành

Xây dựng, kinh tế xây dựng

Kinh nghiệm

3 năm trong các công ty chuyên về Trang trí nội thất

Trình độ

Đại học, cao đẳng

Ngành nghề: Nội ngoại thất, Tài chính / Đầu tư

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

