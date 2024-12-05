Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

1. Địa điểm làm việc: Tòa nhà PECC2 Innovation Hub - Số 45, Đường số 2, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức

2. Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6

+ Sáng: 08h00 - 12h00

+ Chiều: 13h00 - 17h00

3. Đơn vị làm việc: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 - Chi nhánh Cơ điện (PEME)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

+ Phối hợp với Bộ phận Thiết kế để ra khối lượng và lập Dự toán, báo giá Dự án;;

+ Kiểm tra Hồ sơ mời thầu, nắm rõ phạm vi công việc yêu cầu của Hồ sơ mời thầu;

+ Yêu cầu giá từ các Nhà cung cấp và phối hợp với Đội mua hàng để tìm kiếm giá cả cạnh tranh cho Vật tư và Thiết bị;

+ Chuẩn bị và hoàn thành Hồ sơ dự thầu;

+ Đánh giá và giảm thiểu các rủi ro tài chính liên quan đến việc thực hiện Dự án;

+ Duy trì cơ sở dữ liệu cập nhật về giá Vật tư, Thiết bị và Dịch vụ;

+ Chuẩn bị Hồ sơ dự thầu, Dự toán dự thầu;

+ Soạn thảo Hợp đồng, Hồ sơ liên quan Hợp đồng;

+ Quản lý Hợp đồng và các công việc khác do Ban Giám đốc yêu cầu.

Giới tính: Nam;

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế Xây dựng/Sản xuất/Kỹ thuật Điện - Điện tử - Điện lạnh/Cơ khí/Năng lượng tái tạo hoặc các chuyên ngành liên quan;

Kiến thức: Có kiến thức chuyên môn về Hệ thống Điện năng lượng Mặt trời, Dự toán Công trình Xây dựng

Kinh nghiệm: Sinh viên mới ra trường hoặc có từ 01 - 02 năm kinh nghiệm trở lên với chuyên ngành liên quan;

Ưu tiên:

+ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính hoặc Mua sắm đối với Dự án Năng lượng tái tạo hoặc các công tác thi công Cơ/Điện/Điện mặt trời;

+ Hiểu biết các quy định Pháp luật và ưu đãi Tài chính cho Dự án Năng lượng Mặt trời.

Ngoại ngữ: Kỹ năng (Nghe - Nói - Đọc - Viết) Tiếng Anh tốt;

Vi tính: Sử dụng tốt các Công cụ/Phần mềm Dự toán chuyên dụng và Tin học Văn phòng;

Năng lực yêu cầu:

+ Có khả năng đọc hiểu Bản vẽ Kỹ thuật và các Tài liệu liên quan đến Dự án;

+ Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc;

+ Chủ động học hỏi, cập nhật kiến thức và công nghệ mới trong Lĩnh vực Thiết kế Dự án;

Phẩm chất cá nhân:

+ Trung thực;

+ Hòa đồng;

+ Cẩn thận;

+ Tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành công việc được giao;

+ Cầu tiến;

+ Có tinh thần học hỏi.

Khác:

+ Có nguyện vọng làm việc lâu dài trong Công ty;

+ Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

MỨC LƯƠNG:

+ Thỏa thuận theo năng lực;

+ Thang lương 12.000.000 - 18.000.000 VNĐ/Tháng.

THU NHẬP:

+ Cạnh tranh trên thị trường lao động;

+ Thu nhập bình quân 20.000.000 - 50.000.000 VNĐ/Tháng (Theo khối lượng và chất lượng công việc).

PHÚC LỢI:

+ Mức lương cạnh tranh, thu nhập ổn định, thưởng Lễ, Tết và cuối năm hấp dẫn;

+ Phụ cấp ăn sáng trưa tại Căn tin Công ty, card điện thoại, xe đưa rước, vé tàu xe về quê,...;

+ Được tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN...) và Bảo hiểm sức khỏe;

+ Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm, hỗ trợ công tác phí khi đi công tác và phương tiện di chuyển đến Trụ sở làm việc;

+ Được đào tạo tại Công ty, tham gia các khóa học trong và ngoài nước;

+ Môi trường làm việc chuyên nghiệp với các cơ hội phát triển;

+ Tham gia các hoạt động phong trào Thi đua, Văn hoá, Văn Nghệ, Thể thao do Công ty tổ chức;

+ Được hưởng các chính sách đãi ngộ xứng đáng, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

