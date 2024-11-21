Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH ARISTEEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 53 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý dự án sản xuất

- Vẽ bản vẽ kết cấu thép Nhật (công trình tại Nhật Bản)

- Bản vẽ tổng thể, bản vẽ chi tiết, bóc tách vật tư, bản vẽ lắp dựng

鉄骨施工図(一般図、詳細図、現寸、合番図)

- Làm dự toán (tính khối lượng vật tư) dự án kết cấu thép

- Sử dụng phần mềm: AutoCAD, Real4, Tekla

- Họp và trao đổi với khách hàng Nhật

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm chuyên môn 1 năm trở lên, về ngành kết cấu thép;

- Tiếng Nhật (tương đương N3 trở lên)

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở Nhật

Tại CÔNG TY TNHH ARISTEEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Phúc lợi định kỳ: Lễ Tết, 30/4&1/5, Quốc khánh, Trung thu, Giáng sinh, ...

- Chế độ tính tăng ca đúng theo quy định Nhà Nước.

- Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Việt Nam.

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm có bổ sung các hạng mục tăng cường. Bảo hiểm sức khỏe tăng cường (Nhân viên lâu năm và Teamleader trở lên)

- Thưởng cuối năm: theo đánh giá cuối năm & tình hình kinh doanh của công ty :

(1) Thưởng Tết, (2) Thưởng Tuân thủ, (3) Thưởng hiệu quả kinh doanh (Theo thống kê năm 2023, trung bình 2 đến 3 tháng lương)

- Có hệ thống đào tạo kỹ thuật bài bản

- Các hoạt động: Du lịch công ty, Giải bóng đá, Giải Bi lắc, Từ thiện

- Môi trường làm việc kết hợp giữa sự chuyên nghiệp của Nhật Bản và sự trẻ trung năng động của Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ARISTEEL

