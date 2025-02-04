Tuyển Game Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Gametamin làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 35 Lê Đình Thám, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Game Developer Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

- Phát triển Mobile Game phát hành thị trường quốc tế trên nền tảng Google Play/ Apple Store

- Kết hợp với các bộ phận khác để sản xuất các game mobile chất lượng

- Học hỏi công nghệ, tìm giải pháp mới để phát triển nhanh hay tối ưu các sản phẩm, tính năng

- Đóng góp ý tưởng sản phẩm

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nắm rõ và thành thạo C#, Unity Engine

- Có kinh nghiệm về Server, API...

- Quản lý tiến độ, source code của Unity.

- Tối ưu các thông số để game chơi mượt mà, không nóng máy. Xử lý các vấn đề liên quan đến Animation, Effect, UI/UX trong game.

- Có tư duy tốt, chủ động trong công việc

- Có tinh thần học hỏi, hòa đồng và có trách nhiệm

- Yêu thích và đam mê lập trình game

- Có kinh nghiệm Unity 3D là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Gametamin Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo năng lực theo tháng/ quý/ năm, thưởng lễ Tết.

Đánh giá xét tăng lương ít nhất hai lần một năm.

Du lịch ít nhất 1 lần/năm, cơ hội du lịch nước ngoài.

Chế độ thưởng lương thứ 13.

Được hưởng 12-14 ngày phép/ năm

Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6 từ 90:30 – 18:00, nghỉ trưa 1h

Tham gia BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Gametamin

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin