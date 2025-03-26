Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 319 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Game Developer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Được đào tạo để trở thành nhân viên chính thức sau 02 tháng;

Phối hợp với Producer, Game Designer và Artist để phác họa ý tưởng và xây dựng những bản trò chơi prototype chơi thử;

Được hướng dẫn cài đặt các tính năng và phát triển các sản phẩm game;

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Mới tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp 1 năm, chuyên ngành CNTT;

Biết sử dụng Unity (BẮT BUỘC) và nắm chắc kiến thức ngôn ngữ lập trình C#, C++;

Nắm vững kiến thức về cấu trúc dữ liệu, giải thuật & thuật toán;

Có nền tảng tốt về OOP, khả năng tư duy tốt và chịu học hỏi;

Yêu thích và có kiến thức về game trên điện thoại di động;

Đọc hiểu tiếng anh tốt;

Đã từng làm dự án game là một lợi thế;

Có sản phẩm hoặc link demo sản phẩm là điểm cộng;

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Đại học Bách Khoa hoặc Khoa học tự nhiên;

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong một công ty game năng động, phát triển, đứng đầu về mảng mobile game trong thị trường game Việt. Có nhiều thử thách, cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành;

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước;

Nghỉ phép năm theo quy định đối với người lao động của nhà nước;

Được đề xuất, xét thưởng và xét tăng lương định kỳ;

Được hưởng các chính sách phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể phong phú, đa dạng:

Tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Team building, lễ hội, du lịch, dã ngoại, Gala cuối năm, ...

Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại và tiếp cận nhiều công nghệ mới với những đồng nghiệp trẻ tuổi – đầy nhiệt huyết;

Có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển và ổn định lâu dài.

Mức lương: từ 8 đến 12 triệu VNĐ tùy vào năng lực của ứng viên;

Thưởng tháng 13 (tối thiểu 1 tháng lương);

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS

