Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN IWAKY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN IWAKY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN IWAKY VIỆT NAM

Hỗ trợ kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IWAKY VIỆT NAM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phòng 202 – Tòa nhà xưởng in Cục Bản Đồ 14 PHÁO ĐÀI LÁNG, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Các công việc liên quan tới đơn hàng, khách hàng
. Giới thiệu đến khách hàng sản phẩm của công ty và tư vấn để giúp khách hàng có được sản phẩm phù hợp.
• Xử lý đơn hàng, nhập đơn hàng, quản lý hồ sơ khách hàng và đối tác
• Soạn thảo, cập nhật và chỉnh sửa cũng như quản lý các văn bản kinh doanh
• Xử lý các đơn hàng nhập và xuất đơn hàng
• Tiếp nhận và giải quyết phản hồi của khách hàng nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh
• Giải đáp các thắc mắc hoặc yêu cầu của khách hàng về dịch vụ doanh nghiệp
• Duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng, nhắc nhở khách hàng gia hạn dịch vụ đúng thời điểm nhằm bảo đảm quyền lợi
• Nắm rõ thông tin và phân loại khách hàng để kịp thời xây dựng các chính sách chăm sóc phù hợp.
Các công việc liên quan tới hỗ trợ, quản lý khác
• Hỗ trợ trưởng phòng, giám đốc kinh doanh lập kế hoạch kinh doanh và đảm bảo kế hoạch được thực thi một cách đúng tiến độ, hiệu quả cao
• Tiếp nhận và xử lý các thông tin liên quan tới hoạt động kinh doanh, đảm bảo mang về lợi nhuận cho doanh nghiệp
• Thực hiện giám sát, đôn đốc bộ phận bán hàng đạt chỉ tiêu doanh số
• Hỗ trợ phòng kinh doanh thiết kế các chương trình ưu đãi, tặng quà, tri ân cho khách hàng
• Đốc thúc việc thu hồi công nợ, tiến độ thanh toán của khách hàng để lập báo cáo số liệu kinh doanh
• Tham vấn cho Giám đốc kế hoạch, chiến lược, chương trình kinh doanh
• Báo cáo doanh thu định kỳ cho cấp trên, cập nhật chi tiết báo cáo kết quả kinh doanh của các nhân viên sales
• Thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

. Đã có kinh nghiệm về Sale trong các lĩnh vực về máy móc, thiết bị ...
• Nhanh nhẹn, nhiệt tình
• Giao tiếp, làm việc nhóm tốt
• Thành thạo tin học văn phòng
• Có kinh nghiệm tối thiểu từ 2-3 năm
• Làm giờ hành chính, nghỉ chủ nhật

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IWAKY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 9 triệu + kpi (mức lương hàng tháng không dưới 15tr)
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, phát huy tối đa năng lực của nhân viên.
• Nhân viên sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm của công ty sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.
• Thưởng lễ, tết đầy đủ
• Tham gia đi dã ngoại, du lịch, liên hoan cùng Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IWAKY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN IWAKY VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN IWAKY VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà B10X3, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

