Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN IPMAC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà Kim Ánh, ngõ 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện công tác triển khai, tổ chức và quản lý dự án đào tạo của Công ty.

Phối hợp với các AM (Account Manager) trong quá trình xây dựng dự án, tư vấn dự án, làm đề xuất (Proposals), tư vấn giải pháp đào tạo và khảo thí với khối khách hàng doanh nghiệp của công ty.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để hỗ trợ khách hàng và học viên tốt nhất trong giai đoạn trước, trong và sau triển khai dự án

Thực hiện các công việc theo đúng quy trình làm việc mà Ban giám đốc đã ban hành

Nữ giới, giọng nói chuẩn và có thiên hướng yêu thích công việc kinh doanh và chăm sóc khách hàng.

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên.

Có kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian tốt, có khả năng giao tiếp truyền đạt và thuyết phục, có khả năng làm việc nhóm tốt.

Có tinh thần trách nhiệm& thái độ làm việc trung thực, nghiêm túc, cẩn thận trong công việc. Có tư duy phấn đấu, tinh thần cầu thị luôn cố gắng làm tốt hơn những việc mình đã làm tố

Tiếng Anh yêu cầu kỹ năng đọc hiểu tốt, có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh cơ bản (có chứng chỉ TOEIC trên 500 điểm là một lợi thế).

Kỹ năng Tin học văn phòng (Word, Powerpoint, Excel) thành thạo phục vụ tốt cho công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN IPMAC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập (khởi điểm): Trong khoảng 8 - 15 triệu VNĐ/ tháng (mức lương sẽ được thỏa thuận dựa trên kinh nghiệm, khả năng phát triển và mức độ phù hợp với công việc của ứng viên). Ứng viên thể hiện được phẩm chất và kinh nghiệm phù hợp với công việc có thể thương lượng mức lương vượt khung.

Được đóng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT & BHTN theo quy định của Nhà nước ngay từ thời điểm bắt đầu thử việc.

Được tham gia các hoạt động Teamwork, các chuyến đi dã ngoại, đi nghỉ mát hàng năm theo chế độ của Công ty.

Chế độ nâng lương, khen thưởng linh hoạt, dựa trên chính kết quả và hiệu quả làm việc của cá nhân, không phụ thuộc vào thời gian công tác.

Được hỗ trợ kinh phí để tham gia các khóa học hoặc thi chứng chỉ quốc tế phục vụ cho công việc.

Làm việc trong một môi trường năng động, trẻ trung, văn minh, thân thiện, hòa đồng, tôn trọng và đề cao sự đóng góp từng cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN IPMAC

