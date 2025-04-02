Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Hỗ trợ kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà LPBank, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
• Kiểm soát việc thực hiện nghiệp vụ hỗ trợ giao dịch trên thị trường 2 của của Khối Thị trường và Quản trị Tài chính đảm bảo đúng, đủ, chính xác
• Kiểm soát việc thực hiện các nghiệp vụ hỗ trợ đối với các giao dịch của Khối Thị trường và Quản trị Tài chính với NHNN, Ủy ban chứng khoán nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam,… đảm bảo đúng, đủ, chính xác, tuân thủ quy định của Pháp luật và Ngân hàng
• Kiểm soát các hồ sơ đóng/mở/điều chỉnh thông tin và các hoạt động tác nghiệp khác liên quan đến tất cả các tài khoản Nostro của LPBank Hội sở (bao gồm cả các Nostro phục vụ các mục đích khác như phát hành trái phiếu, tăng vốn...)
• Nghiên cứu, đề xuất cho Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Khối thực hiện chỉnh sửa quy trình, quy định có liên quan đến phạm vi nghiệp vụ
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp Quản lý Phòng, Lãnh đạo Khối.
• Phân công công việc, giám sát và đánh giá CBNV thuộc phạm vi phụ trách
• Xây dựng tài liệu đào và triển khai đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV thuộc phạm vi phụ trách.
• Định kỳ hoặc đột xuất lập và/hoặc kiểm soát các báo cáo liên quan đến hoạt động hỗ trợ các giao dịch nguồn vốn theo yêu cầu của cấp trên hoặc các bộ phận có liên quan.
• Góp phần xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, thân thiện trong nội bộ bộ phận, Phòng, Khối.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: LPB Tower, số 210 Đường Trần Quang Khải, French Quarter, Trang Tien, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

