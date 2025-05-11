Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Technopark, Vinhomes Oceanpark 1, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh

Quản lý và điều phối toàn bộ hoạt động của phòng Hỗ trợ Kinh doanh, đảm bảo các quy trình vận hành trơn tru.

Phát triển và triển khai chiến lược tối ưu hiệu suất kinh doanh, hỗ trợ đội ngũ kinh doanh đạt mục tiêu.

Quản lý và vận hành các nền tảng công nghệ hỗ trợ kinh doanh

Theo dõi, phân tích và đề xuất chiến lược phân phối dữ liệu khách hàng theo từng giai đoạn

Quản lý Chất lượng & Hỗ trợ Kinh doanh

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Marketing, Công nghệ thông tin hoặc Bất động sản

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan như: bất động sản, dịch vụ tài chính – ngân hàng, bảo hiểm hoặc công nghệ bán hàng.

Tối thiểu 2 năm ở vai trò quản lý cấp trung trở lên, có kinh nghiệm quản lý đội ngũ >10 người hoặc phối hợp đa phòng ban.

Từng trực tiếp quản lý các nền tảng hỗ trợ kinh doanh số hoặc có kinh nghiệm triển khai, vận hành nền tảng số phục vụ bán hàng.

Có kinh nghiệm thực tế trong tối ưu hiệu suất kinh doanh, quản trị chất lượng dịch vụ và điều phối các hoạt động hỗ trợ front-line (kinh doanh trực tiếp)

Am hiểu sâu các quy trình bán hàng, quy định pháp lý, thủ tục giao dịch Bất động sản (đặc biệt là các bước từ tư vấn đến hoàn tất giao dịch).

Kiến thức nền tảng tốt về chăm sóc khách hàng cao cấp, hiểu rõ hành vi, tâm lý khách hàng có giá trị cao.

Có năng lực xây dựng và vận hành hệ thống hỗ trợ kinh doanh đa kênh (trực tiếp, số hóa).

Am hiểu các nền tảng công nghệ số phục vụ kinh doanh như CRM, hệ thống phân phối lead, nền tảng giao dịch BĐS trực tuyến.

Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh, hấp dẫn

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: đóng BHXH, BHYT, BHTN,..

Được hỗ trợ ăn ca, thưởng lễ tết;

Khám sức khỏe định kỳ, team building hằng năm;

Được hưởng ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ cao cấp thuộc tập đoàn Vingroup.

Môi trường làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công bằng, văn minh.



Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company

