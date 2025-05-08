Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP LOGISTICS VIT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP LOGISTICS VIT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ lên đơn hàng hàng ngày trên phần mềm nội bộ
Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ liên quan đến đơn hàng và báo giá
Hỗ trợ làm bidding, báo giá dịch vụ kho bãi và vận tải
Theo dõi đơn hàng, phối hợp với bộ phận vận hành & kho để cập nhật tiến độ
Giao tiếp, phản hồi khách hàng theo phân công
Hỗ trợ các công việc hành chính, nhập liệu và lưu trữ hồ sơ trong bộ phận kinh doanh
Các công việc khác theo phân công của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Logistics, Quản trị kinh doanh, Thương mại, Kinh tế...
Có định hướng theo mảng Logistics, vận tải, dịch vụ kho bãi
Cẩn thận, có trách nhiệm, chủ động trong công việc
Kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo Word, Excel
Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay và làm việc full-time
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP LOGISTICS VIT Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu xác nhận thực tập
Có phụ cấp thực tập theo năng lực (trao đổi khi phỏng vấn)
Được đào tạo bài bản từ đội ngũ kinh doanh có kinh nghiệm
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội học hỏi thực tế
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập nếu phù hợp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP LOGISTICS VIT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
