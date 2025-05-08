Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP LOGISTICS VIT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ lên đơn hàng hàng ngày trên phần mềm nội bộ

Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ liên quan đến đơn hàng và báo giá

Hỗ trợ làm bidding, báo giá dịch vụ kho bãi và vận tải

Theo dõi đơn hàng, phối hợp với bộ phận vận hành & kho để cập nhật tiến độ

Giao tiếp, phản hồi khách hàng theo phân công

Hỗ trợ các công việc hành chính, nhập liệu và lưu trữ hồ sơ trong bộ phận kinh doanh

Các công việc khác theo phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Logistics, Quản trị kinh doanh, Thương mại, Kinh tế...

Có định hướng theo mảng Logistics, vận tải, dịch vụ kho bãi

Cẩn thận, có trách nhiệm, chủ động trong công việc

Kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo Word, Excel

Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay và làm việc full-time

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP LOGISTICS VIT Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu xác nhận thực tập

Có phụ cấp thực tập theo năng lực (trao đổi khi phỏng vấn)

Được đào tạo bài bản từ đội ngũ kinh doanh có kinh nghiệm

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội học hỏi thực tế

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập nếu phù hợp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP LOGISTICS VIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin