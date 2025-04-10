Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU XANH 3I làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Căn biệt thự M01 - 17 KĐT Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc khách hàng hiện hữu của Công ty, khai thác thêm thông tin Dự án mới

Tiếp nhận thông tin, trả lời khách hàng các thắc mắc, khiếu nại và phản hồi về sản phẩm và dịch vụ trong các nhóm khách hàng.

Chuẩn bị hồ sơ catalogue, profile, các giấy tờ liên quan đến sản phẩm, hàng mẫu gửi khách hàng

Theo dõi, hỗ trợ và thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch kinh doanh PKD

Phiên dịch viên cho Lãnh Đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt và chủ động trong công việc

Có kỹ năng giao tiếp tiếng Trung

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Thành thạo tin học văn phòng

Chịu được áp lực công việc, có tinh thần cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU XANH 3I Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Thời giờ làm việc: Từ thứ 02 – thứ 07 hàng tuần.

Thời gian nghỉ ngơi, lễ tết, bảo hiểm và các chế độ, chính sách khác theo đúng quy định

Mức lương cố định từ 10-12triệu VNĐ/tháng tùy theo năng lực.

Thường lương thứ 13, Thưởng doanh số cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU XANH 3I

