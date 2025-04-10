Tuyển Hỗ trợ kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU XANH 3I làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU XANH 3I
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU XANH 3I

Hỗ trợ kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU XANH 3I

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Căn biệt thự M01

- 17 KĐT Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc khách hàng hiện hữu của Công ty, khai thác thêm thông tin Dự án mới
Tiếp nhận thông tin, trả lời khách hàng các thắc mắc, khiếu nại và phản hồi về sản phẩm và dịch vụ trong các nhóm khách hàng.
Chuẩn bị hồ sơ catalogue, profile, các giấy tờ liên quan đến sản phẩm, hàng mẫu gửi khách hàng
Theo dõi, hỗ trợ và thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch kinh doanh PKD
Phiên dịch viên cho Lãnh Đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt và chủ động trong công việc
Có kỹ năng giao tiếp tiếng Trung
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Thành thạo tin học văn phòng
Chịu được áp lực công việc, có tinh thần cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU XANH 3I Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Thời giờ làm việc: Từ thứ 02 – thứ 07 hàng tuần.
Thời gian nghỉ ngơi, lễ tết, bảo hiểm và các chế độ, chính sách khác theo đúng quy định
Mức lương cố định từ 10-12triệu VNĐ/tháng tùy theo năng lực.
Thường lương thứ 13, Thưởng doanh số cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU XANH 3I

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU XANH 3I

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU XANH 3I

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 14 Lô D31 - BT2 Tại Khu D, Khu Đô Thị Mới Hai Bên Đường L, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội

