Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỊCH VỤ PHƯỚC THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 25, Đường D12, KP6, Phước Long B ( Khu Biệt Thự Kiến Á), Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thiết kế và tính toán kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp.

Thẩm tra hồ sơ thiết kế, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong quá trình thi công.

Kiểm tra và giám sát chất lượng công việc tại công trường.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng/Kỹ thuật Kết cấu.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Thành thạo các phần mềm thiết kế kết cấu (ETABS, SAP2000, AutoCAD, Revit...).

Am hiểu các tiêu chuẩn và quy định liên quan đến xây dựng.

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt và khả năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỊCH VỤ PHƯỚC THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Trả lương đúng hẹn

Môi trường làm việc năng động, công ty luôn tạo điều kiện tối đa để nhân viên có thể làm việc thoải mái, chất lượng nhất

Đãi ngộ: Lễ, tết và du lịch...

Đóng BHXH theo quy định, được cấp phát các dụng cụ làm việc, đồng phục...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỊCH VỤ PHƯỚC THỊNH

