Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Quốc tế InterBuild làm việc tại Gia Lai thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Gia Lai: - Gia Lai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tính toán và triển khai thiết kế phần Kết cấu công trình (Thiết kế bản vẽ thi công, công trình Dân dụng)

Phối hợp cùng các bộ môn khác.

Nội dung công việc được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (ưu tiên khoa Xây dựng trường Đại học Xây dựng)

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế các công trình dân dụng (đặc biệt là Chung cư, Văn phòng, Trường học ...)

Thành thạo các phần mềm Acad, Etabs, Plaxis, Sap... và các phần mềm office khác (ưu tiên biết sử dụng phần mềm Revit)

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Quốc tế InterBuild Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-20tr/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (nếu phát sinh công việc làm thêm giờ sẽ được tính lương làm thêm theo đúng luật lao động hiện hành) và nghỉ các ngày lễ theo đúng quy định.

Thưởng quý; thưởng năm; thưởng định kỳ các dịp lễ tết và thưởng theo dự án.

Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ với người lao động theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Quốc tế InterBuild

