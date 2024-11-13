Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu công trình Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tổ 32, Ấp 1 Xã Phước Khánh, Nhơn Trạch Đồng Nai, Nhơn Trạch
Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Thực hiện tính toán kết cấu, bản vẽ thiết kế dân dụng và công nghiệp
Bóc tách khối lượng dựa theo hồ sơ thiết kế
Hỗ trợ công tác kiểm soát chất lượng,giám sát, hồ sơ khi có yêu cầu
Thực hiện công tác nghiệm thu tại công trường
Các công việc trao đổi cấp trên
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại học ngành trở lên
Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm ở vị trí tương đương
Thành thạo Autocad
Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc: 02 tháng
Lương thỏa thuận từ 10.000.000 – 13.000.000 Gross
Hỗ trợ 3 bữa cơm sáng, trưa vàchiều tại Văn phòng
Được công ty cấp thiết bị làm việc đầy đủ - Smartphone, Sim 4G, Laptop
Có xe đưa đón + tài xế khi đi công tác
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 7h00 – 11h00 , 12h00 – 16h00 .
BHXH đóng trên tổng lương, Bảo hiểm 24h, Khám sức khỏe hàng năm
Giỗ tổ hùng vương (10/03), 08/03, 02/09, 20/10, 30/04, 01/05, Tết dương lịch, Tết Âm lịch, sinh nhật (thưởng hiện vật/ hiện kim)
Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc
Quà quốc tế Thiếu nhi, quà Trung thu, ..
Chính sách Cty cho NV ốm đau ngắn ngày - dài ngày
Quà mừng kết hôn
Hỗ trợ công tác phí theo chính sách công ty
Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
