Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 55 hẻm 281 Lý Thường Kiệt, Phường 15,, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế cấu công trình, đánh giá và lập phương án thiết kế kết cấu;

- Tính toán thiết kế kết cấu công trình nhà cao tầng, nhà xưởng;

- Thiết kế biện pháp thi công;

- Thực hiện các công việc khác phù hợp với chuyên môn theo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 1 năm kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được nhận lương thử việc trong thời gian đào tạo theo thỏa thuận;

- Được đào tạo nâng cao trình độ, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có tinh thần đoàn kết, kỷ luật cao, và có cơ hội thăng tiến trong công việc;

- Sau thời gian thử việc sẽ được xem xét nhận vào làm chính thức với mức lương, thưởng & phúc lợi theo thỏa thuận.

- Thời gian làm việc theo giờ hành chính: 08 giờ/ngày, 06 ngày/tuần (từ Thứ Hai đến Thứ Bảy) có thể tăng ca tùy theo nhu cầu công việc, chi phí tăng ca sẽ tính hệ số 1.5 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin