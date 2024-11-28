Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG TRƯỜNG AN làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 9A Đường C, Khu Phố Nhị Đồng 2, Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

1. Khảo sát hiện trạng công trình

2. Lập phương án - bản vẽ thiết kế kết cấu

3. Bóc tách định mức vật tư, lập dự toán chi phí xây dựng

4. Bảo vệ phương án thiết kế với CĐT (nếu có)

5. Phối hợp làm việc cùng các phòng ban nội bộ trong công ty

6. Tham gia tư vấn phương án thiết kế với khách hàng

1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, XDD&CN,...

2. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thiết kế kết cấu thép cho nhà xưởng công nghiệp.

3. Kinh nghiệm: từ 2 năm trở lên về triển khai kết cấu

4. Sử dụng thành thạo bộ PM tính toán kết cấu: Etabs, Safe, Sap, Ketcausoft, Prokon.

4. Thành thạo phần mềm đồ họa: Autocad.

5. Có mong muốn phát triển kĩ năng mềm, tiếp xúc khách hàng, Chủ đầu tư.

Tại CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG TRƯỜNG AN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm lúc phỏng vấn

- Môi trường sáng tạo. Văn phòng hiện đại.

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG TRƯỜNG AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.