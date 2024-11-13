Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BCONS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bcons Tower 1, 176/1 - 176/3, Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận các yêu cầu công việc từ Trưởng bộ phận.

Đề xuất các phương án kết cấu, thực hiện nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng bộ phận về công việc được giao.

Đưa ra phương án thiết kế, thuyết minh tính toán kết cấu đối với các dự án trong khả năng và quyền hạn cho phép.

Dựng và kiểm soát mô hình Revit kết cấu.

Triển khai các bản vẽ thiết kế kết cấu, bốc khối lượng theo phân công từ Trưởng bộ phận.

Kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật viên thiết kế (họa viên) trong việc triển khai thiết kế các dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học

Trình độ chuyên môn: Ngành xây dựng dân dụng công nghiệp

Trình độ vi tính (sử dụng phần mềm): Revit, Cad, Etabs, Safe, Sap2000, các phần mềm văn phòng

Khả năng lập kế hoạch (tuần, tháng, qúy, năm): Không yêu cầu

Các chứng chỉ cần có: bằng tốt nghiệp đại học, các chứng chỉ văn bằng tin học chuyên ngành (nếu có)

Khả năng khác (nếu có, cần thiết cho công việc)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BCONS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận khi phỏng vấn. Thử việc 85% lương x 2 tháng.

Địa điểm làm việc: Bcons Tower 1, 176/1 -176/3, Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.

Thời gian làm việc: 8h30 – 18h00 từ Thứ 2 đến Thứ 6, 8h30 – 12h00 Thứ 7 hàng tuần.

Chế độ: BHXH, BHYT, BHTN, du lịch 1 lần/năm, thưởng lễ tết, lương Tháng 13 và thưởng theo kết quả Kinh Doanh, chế độ sinh nhật, hiếu hỉ, đồng phục, xăng xe, chế độ riêng cho Cấp quản lý,...

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BCONS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin