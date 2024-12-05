Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y GẤU VÀNG làm việc tại Hậu Giang thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hậu Giang: - Hậu Giang - Đồng Nai - Bến Tre, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Bán hàng thuốc thú y, thức ăn cho chim cảnh, gà đá, thú Pet

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3. Năng động, trung thực, chấp nhận đi công tác xa theo sự phân công của Cty

4. Có khả năng tự tìm kiếm khách hàng. Chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y GẤU VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ Bản + BHXH + Phúc lợi khác hấp dẫn tùy vào vị trí công việc, chức vụ và năng lực từng ứng viên.

Được thưởng tháng 13, thưởng theo kết quả kinh Doanh, Thưởng Lễ, tết.

Được nghỉ: 12 ngày phép, 11 ngày lễ tết và các ngày theo chế độ: kết hôn... ngày thiếu nhi, nghỉ mát, khám Sức khỏe định kỳ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y GẤU VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin