Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y GẤU VÀNG làm việc tại Hậu Giang thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y GẤU VÀNG
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hậu Giang:
- Hậu Giang
- Đồng Nai
- Bến Tre, Thành phố Bến Tre
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
1. Bán hàng thuốc thú y, thức ăn cho chim cảnh, gà đá, thú Pet
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
3. Năng động, trung thực, chấp nhận đi công tác xa theo sự phân công của Cty
4. Có khả năng tự tìm kiếm khách hàng. Chịu được áp lực công việc.
4. Có khả năng tự tìm kiếm khách hàng. Chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y GẤU VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Cơ Bản + BHXH + Phúc lợi khác hấp dẫn tùy vào vị trí công việc, chức vụ và năng lực từng ứng viên.
Được thưởng tháng 13, thưởng theo kết quả kinh Doanh, Thưởng Lễ, tết.
Được nghỉ: 12 ngày phép, 11 ngày lễ tết và các ngày theo chế độ: kết hôn... ngày thiếu nhi, nghỉ mát, khám Sức khỏe định kỳ...
Được thưởng tháng 13, thưởng theo kết quả kinh Doanh, Thưởng Lễ, tết.
Được nghỉ: 12 ngày phép, 11 ngày lễ tết và các ngày theo chế độ: kết hôn... ngày thiếu nhi, nghỉ mát, khám Sức khỏe định kỳ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y GẤU VÀNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI