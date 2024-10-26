Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC NAM PHƯƠNG làm việc tại Yên Bái thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Yên Bái: - Yên Bái - Hoà Bình - Thái Nguyên ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Đến các nhà thuốc trên địa bàn được phân phối để chào hàng và giới thiệu sản phẩm.

Triển khai các chương trình ưu đãi khuyến mãi, chính sách bán hàng cho khách hàng.

Hoàn thành công việc bán hàng, xây dựng, đóng góp ý kiến phát triển công ty.

- Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng

- Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm của công ty cho khách hàng.

- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm và dịch vụ.

- Bán hàng, theo dõi, báo cáo kết quả bán hàng và các chỉ tiêu khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích kinh doanh, bán hàng .

-Chịu khó, sức khỏe tốt, đam mê kiếm tiền, chịu được áp lực công việc và bám đuổi mục tiêu tốt.

- Tư duy kinh doanh nhạy bén, giao tiếp tốt.

-Ưu tiên đã từng làm TDV kênh OTC, Phòng khám hay bệnh viện.

-Có thể đi công tác, biết lái xe là một lợi thế.

-Kỹ năng giao tiếp tốt - Hòa đồng và có tinh thần xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, sáng tạo.

- Có trách nhiệm với công việc được giao, ưu tiên đã từng trải qua vị trí TDV, nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo miễn là bạn phù hợp.

Tại CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC NAM PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập từ 10 đến 20tr sẽ tăng theo thành tích, thời gian, thưởng theo kết quả bán hàng không giới hạn -Được đào tạo bài bản về kiến thức Dược và kỹ năng Kinh doanh, Bán hàng

- Được hưởng các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của nhà nước và công ty.

- Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ và phát triển nghề nghiệp.

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC NAM PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin