Tuyển Sản xuất Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
- Nam Định: Hồng Quang, Nam Trực , Nam định, Nam Trực
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận kỹ thuật
Phối hợp với quản đốc phân xưởng xây kế hoạch sản xuất
Bóc tách khối lượng vật tư, liệt kê ra được các số liệu vật tư để chuyển cho bộ phận hành chính kế toán lên kế hoạch đặt hàng.
Bóc tách hồ sơ sản xuất trên phần mềm chuyên dụng của máy CNC
Quản lý tất cả các hồ sơ, giấy tờ có liên quan tới sản phẩm kỹ thuật như: bản vẽ kỹ thuật 2D, 3D
Giám sát các hoạt động sản xuất
Phối hợp với các phòng ban giải quyết, xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất
Kiểm tra chất lượng các sản phẩm trước khi xuất xưởng
Kết hợp với các bộ phận giám sát
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các ngành kỹ thuật cơ khí, điện, xây dựng,.. từ trung cấp trở lên
Biết sử dụng các phần mềm kỹ thuật như: autocad, sketchup, ... và tin học văn phòng.
Năng động, ham học hỏi, chủ động, tích cực trong công việc, hiệu quả làm việc cao
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm.( Nếu chưa có sẽ được đào tạo)
Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy chế của Công ty (nghỉ mát, lương thưởng, lễ Tết,...)
Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Lương: 8tr đến 12tr
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7
Địa điểm làm việc: Hồng Quang – Nam Trực – Nam Định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
