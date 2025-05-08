Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Habeco làm việc tại Hưng Yên thu nhập 800 - 11 USD

Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Habeco làm việc tại Hưng Yên thu nhập 800 - 11 USD

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Habeco
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Habeco

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Habeco

Mức lương
800 - 11 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 800 - 11 USD

1. Tổ chức thực thi công tác bán hàng trên thị trường:
- Lập kế hoạch công việc, kế hoạch công tác cá nhân và thực hiện các chỉ tiêu KPIs cam kết.
- Lập kế hoạch, triển khai các chỉ tiêu KPIs, các chương trình ,… mà Công ty đề ra cho đội ngũ cấp dưới SR, SM (nếu có) (doanh số/độ phủ/hiện diện sản phẩm/hình ảnh…) đảm bảo hoàn thành theo Kế hoạch đề ra.
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ nhân sự SR, SM tại địa bàn được phân công phụ trách để hoàn thành các chỉ tiêu KPIs.
- Giám sát nhân viên cấp dưới thực hiện đúng tiêu chuẩn bán hàng, quy định, hình ảnh chương trình khuyến mãi tại các địa bàn phụ trách.
- Tổ chức thực thi các hoạt động xúc tiến thương mại tại địa bàn phụ trách.
- Phối hợp với Bộ phận Quản lý & Phát triển hệ thống bán hàng xây dựng tuyến bán hàng, giám sát, hỗ trợ, kiểm tra tuyến MCP, đơn hàng,… các điểm bán thuộc địa bàn phụ trách bao gồm cả C2 không ký hợp đồng với Công ty.
- Duyệt đơn hàng trên hệ thống DMS sau khi SR/SM hoàn thành đặt đơn hàng.
- Nhắc nhở kế toán/ admin của NPP/ C2 để hoàn tất đơn hàng trong thời hạn quy định.
- Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo việc tư vấn, đặt hàng, giao hàng được thực hiện thuận lợi.
- Chịu trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ thanh toán chương trình tại điểm bán đảm bảo theo đúng tiến độ và quy định của Công ty.

Với Mức Lương 800 - 11 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Habeco Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Habeco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Habeco

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Habeco

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

