Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Habeco làm việc tại Hưng Yên thu nhập 800 - 11 USD

1. Tổ chức thực thi công tác bán hàng trên thị trường:

- Lập kế hoạch công việc, kế hoạch công tác cá nhân và thực hiện các chỉ tiêu KPIs cam kết.

- Lập kế hoạch, triển khai các chỉ tiêu KPIs, các chương trình ,… mà Công ty đề ra cho đội ngũ cấp dưới SR, SM (nếu có) (doanh số/độ phủ/hiện diện sản phẩm/hình ảnh…) đảm bảo hoàn thành theo Kế hoạch đề ra.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ nhân sự SR, SM tại địa bàn được phân công phụ trách để hoàn thành các chỉ tiêu KPIs.

- Giám sát nhân viên cấp dưới thực hiện đúng tiêu chuẩn bán hàng, quy định, hình ảnh chương trình khuyến mãi tại các địa bàn phụ trách.

- Tổ chức thực thi các hoạt động xúc tiến thương mại tại địa bàn phụ trách.

- Phối hợp với Bộ phận Quản lý & Phát triển hệ thống bán hàng xây dựng tuyến bán hàng, giám sát, hỗ trợ, kiểm tra tuyến MCP, đơn hàng,… các điểm bán thuộc địa bàn phụ trách bao gồm cả C2 không ký hợp đồng với Công ty.

- Duyệt đơn hàng trên hệ thống DMS sau khi SR/SM hoàn thành đặt đơn hàng.

- Nhắc nhở kế toán/ admin của NPP/ C2 để hoàn tất đơn hàng trong thời hạn quy định.

- Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo việc tư vấn, đặt hàng, giao hàng được thực hiện thuận lợi.

- Chịu trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ thanh toán chương trình tại điểm bán đảm bảo theo đúng tiến độ và quy định của Công ty.